Les meves arrels: Mekdela Maskal explica com va marxar de Nova York i es va retrobar a Califòrnia

Abans de deixar Brooklyn, la Mekdela va estar un any donant suport a les iniciatives dels horts comunitaris del barri de Bedford-Stuyvesant i documentant-ho tot. "Vaig aprendre molt, però quan tornava a casa sentia que no podia continuar amb aquella feina per mi mateixa".



Des que es va mudar a la Costa Oest, la Mekdela ha començat amb el seu propi hort. Cultivar vegetals és una de les maneres més ràpides que té la Mekdela d'enfocar-se i connectar amb la terra.



"M'encanta veure com m'envolten els falcons. Normalment són dos, i fan cercles quan m'estiro a qualsevol de les hamaques. És una manera única de sentir que t'observen. Sents com una mena de llibertat quan no saps com et veu una altra espècie. És meravellós no tenir ni idea del que soc per a ells".