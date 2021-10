Un pas endavant: Nathan Féliot es va trobar a si mateix a través de la dansa

Només té 21 anys, però Nathan Féliot ja sap quin és el seu desig a la vida: ser ballarí professional. I està trencant els esquemes de la societat i de la seva família per assolir el seu objectiu.



"No vull penedir-me de res", explica el jove francès al parlar del seu somni.



A Nathan, com a com tots els homes joves, li van fer creure que els únics esports disponibles per a ells eren els que es practiquen al camp o a la pista.



"A l'escola, el futbol era per als nens i la dansa per a les nenes", explica Nathan, que va créixer a Tolosa, al recordar el seu pensament infantil tan equivocat. "Quan pensava en la dansa, m'imaginava una ballarina de ballet clàssic amb tutú, i no volia que m'agradés això. No sabia que podia trencar els estereotips de gènere."