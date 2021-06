A l'aire lliure: l'escalada per tenir objectius i afrontar la vida amb força

Són les vuit de la tarda a Alburquerque (Nou Mèxic, EUA) i el frontal de la Favia Dubyk il·lumina l'agafador següent a The Temple, una cova de pedra calcària que l'escaladora visita cada setmana. Les arnes, atretes per la llum, s'arremolinen al voltant de la seva cara. La calor del dia encara no ha baixat i té el cos cobert d'una pàtina de suor. La Favia ja fa una hora que escala, però reprimeix el reflex inútil d'espantar els insectes i segueix esforçant-se per pujar cap amunt. La ruta és una V11 per a experts, i és plena d'agafadors invertits relliscosos que fa servir per impulsar-se i seguir aferrada a la paret, i petites protuberàncies que amb prou feines pot agafar amb la punta dels dits. "És una agonia, però és el lloc menys angoixant on puc anar", admet amb una rialla.



La Favia escala fins a dos quarts d'11 del vespre, moment en el qual recull el matalàs d'escalada i es posa en camí acompanyada del seu gos Hans. Un cop a casa, fa un segon sopar ple de proteïnes i espera fins que el nivell d'adrenalina es redueix prou per anar a dormir. Així és la seva vida, cinc dies a la setmana. És dur, però li encanta. "És el meu motiu principal per llevar-me al matí", afirma. "No hi ha cap altra activitat a la meva vida que gaudeixi tant com l'escalada en roca".