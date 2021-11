A l'aire lliure: lluitar per al futur de la Terra

Abans de començar amb l'activisme, la Garima Thakur, de 15 anys, originària de Bhopal (Índia), ja era conscient del canvi climàtic i del seu impacte devastador a tot el món. Quan tenia 13 anys, les imatges terribles del documental "Before the Flood" narrat per Leonardo DiCaprio li van deixar una sensació de tristesa i "ansietat ecològica". Es va adonar que l'emergència climàtica era a tot arreu i més a prop del que pensava. De sobte, va començar a identificar els signes de degradació ambiental a la seva ciutat i al seu país.



"Vaig començar a veure el missatge de la pel·lícula en les coses més petites, com ara un pneumàtic cremant al costat del carrer, un arbre tallat en algun lloc, persones fent cua per recollir aigua per a les seves famílies", diu la Garima. "Tot això són senyals d'emergència i, a l'Índia, els trobes a tot arreu. És impossible no veure'ls".



La Garima recorda un rierol a prop de casa de la seva àvia al districte de Bilaspur, a l'estat muntanyós i boscós de Himachal Pradesh. "Hi anava quan passejava amb els meus cosins. Era un lloc on hi havia molt poca presència humana i podíem jugar lliurement. Es veien peixos a l'aigua", recorda amb afecte.



Avui, aquell lloc estimat de la seva infantesa s'ha asfaltat i, en lloc d'un rierol en moviment ple de vida, "només hi ha aigua estancada al costat d'una carretera", diu la Garima. "Tenia uns 11 anys quan es va asfaltar. Feia només un parell d'anys que visitava el rierol, però veure el que va passar em va impactar moltíssim".