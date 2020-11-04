No pots anar al gimnàs? Cap problema. Els cinc millors entrenaments per fer a casa. Prova'ls!

Consells
Última actualització: 4 de novembre del 2020
Els cinc millors entrenaments per fer a casa. Prova'ls!

Vols entrenar-te des de casa? Tenim tot el que necessites. Per fer aquests exercicis a casa, creats pels Nike Master Trainers, només necessitaràs una mica d'espai i l'equipament mínim, o potser cap ni un, però t'aportaran totes les coses bones que vols.

Des de circuits de força i sessions de HIIT per cremar calories fins a moviments per omplir-te d'energia o relaxar-te. A més a més, hi ha progressions i modificacions per a tots els nivells. L'únic obstacle que et trobaràs és el de no saber quina opció triar amb tantes de disponibles.

Entrenament 1

Entrenament ràpid del tors

Els cinc millors entrenaments per fer a casa. Prova'ls!

Fot-li canya als abdominals inferiors, superiors i oblics amb aquesta combinació de 10 minuts d'exercicis per al tors, que inclou posicions de vaixell, girs i planxes que t'encantaran (o potser no tant).

Durada: 10 minuts
Nivell: principiant
Ideal per a: força
Equipament: estora/cap
Format: temps

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Durada: 10 minuts
Nivell: principiant
Ideal per a: força
Equipament: estora/cap
Format: temps

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Entrenament 2

HIIT de 10 minuts: cames i tors

Els cinc millors entrenaments per fer a casa. Prova'ls!

Treballa el tren inferior, el tors i el càrdio amb aquesta sessió HIT ràpida i molt eficient. Pots utilitzar aquest entrenament quan tinguis poc temps o quan vulguis afegir un extra d'intensitat a qualsevol sessió.

Durada: 10 minuts
Nivell: principiant
Ideal per a: resistència
Equipament: cap
Format: temps

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Durada: 10 minuts
Nivell: principiant
Ideal per a: resistència
Equipament: cap
Format: temps

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Entrenament 3

Ioga regenerador bàsic

Els cinc millors entrenaments per fer a casa. Prova'ls!

Tant si busques alleujar la tensió muscular com si vols esclarir la ment, aquesta seqüència restauradora és ideal per abaixar una mica el ritme. Concentra't en la respiració per relaxar-te al màxim.

Durada: 20 minuts
Nivell: principiant
Ideal per a: mobilitat
Equipament: cap
Format: temps

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Durada: 20 minuts
Nivell: principiant
Ideal per a: mobilitat
Equipament: cap
Format: temps

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Entrenament 4

Força de braços

Els cinc millors entrenaments per fer a casa. Prova'ls!

Esforça't al màxim treballant les espatlles, els bíceps i els tríceps amb aquesta sessió eficaç i senzilla de 20 minuts per al tren superior. Utilitza-la com a sessió independent o com a sessió complementària per completar altres entrenaments de tors o càrdio i gaudir d'un efecte supercomplet.

Durada: 20 minuts
Nivell: intermedi
Ideal per a: força
Equipament: manuelles
Format: temps

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Durada: 20 minuts
Nivell: intermedi
Ideal per a: força
Equipament: manuelles
Format: temps

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Entrenament 5

Explosió completa

Els cinc millors entrenaments per fer a casa. Prova'ls!

Si busques un treball d'alta intensitat per cremar calories, aquesta és la teva sessió. Treballaràs tot el cos i augmentaràs les pulsacions al llarg d'aquest entrenament de 45 minuts que pots fer a casa. Tots els exercicis es fan amb el pes corporal, així que no necessitaràs cap equipament.

Durada: 45 minuts
Nivell: intermedi
Ideal per a: resistència
Equipament: cap
Format: temps

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Durada: 45 minuts
Nivell: intermedi
Ideal per a: resistència
Equipament: cap
Format: temps

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Publicat originalment el: 6 de juliol del 2020