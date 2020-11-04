No pots anar al gimnàs? Cap problema. Els cinc millors entrenaments per fer a casa. Prova'ls!
Consells
Vols entrenar-te des de casa? Tenim tot el que necessites. Per fer aquests exercicis a casa, creats pels Nike Master Trainers, només necessitaràs una mica d'espai i l'equipament mínim, o potser cap ni un, però t'aportaran totes les coses bones que vols.
Des de circuits de força i sessions de HIIT per cremar calories fins a moviments per omplir-te d'energia o relaxar-te. A més a més, hi ha progressions i modificacions per a tots els nivells. L'únic obstacle que et trobaràs és el de no saber quina opció triar amb tantes de disponibles.
Entrenament 1
Entrenament ràpid del tors
Fot-li canya als abdominals inferiors, superiors i oblics amb aquesta combinació de 10 minuts d'exercicis per al tors, que inclou posicions de vaixell, girs i planxes que t'encantaran (o potser no tant).
Durada: 10 minuts
Nivell: principiant
Ideal per a: força
Equipament: estora/cap
Format: temps
Durada: 10 minuts
Nivell: principiant
Ideal per a: força
Equipament: estora/cap
Format: temps
Entrenament 2
HIIT de 10 minuts: cames i tors
Treballa el tren inferior, el tors i el càrdio amb aquesta sessió HIT ràpida i molt eficient. Pots utilitzar aquest entrenament quan tinguis poc temps o quan vulguis afegir un extra d'intensitat a qualsevol sessió.
Durada: 10 minuts
Nivell: principiant
Ideal per a: resistència
Equipament: cap
Format: temps
Durada: 10 minuts
Nivell: principiant
Ideal per a: resistència
Equipament: cap
Format: temps
Entrenament 3
Ioga regenerador bàsic
Tant si busques alleujar la tensió muscular com si vols esclarir la ment, aquesta seqüència restauradora és ideal per abaixar una mica el ritme. Concentra't en la respiració per relaxar-te al màxim.
Durada: 20 minuts
Nivell: principiant
Ideal per a: mobilitat
Equipament: cap
Format: temps
Durada: 20 minuts
Nivell: principiant
Ideal per a: mobilitat
Equipament: cap
Format: temps
Entrenament 4
Força de braços
Esforça't al màxim treballant les espatlles, els bíceps i els tríceps amb aquesta sessió eficaç i senzilla de 20 minuts per al tren superior. Utilitza-la com a sessió independent o com a sessió complementària per completar altres entrenaments de tors o càrdio i gaudir d'un efecte supercomplet.
Durada: 20 minuts
Nivell: intermedi
Ideal per a: força
Equipament: manuelles
Format: temps
Durada: 20 minuts
Nivell: intermedi
Ideal per a: força
Equipament: manuelles
Format: temps
Entrenament 5
Explosió completa
Si busques un treball d'alta intensitat per cremar calories, aquesta és la teva sessió. Treballaràs tot el cos i augmentaràs les pulsacions al llarg d'aquest entrenament de 45 minuts que pots fer a casa. Tots els exercicis es fan amb el pes corporal, així que no necessitaràs cap equipament.
Durada: 45 minuts
Nivell: intermedi
Ideal per a: resistència
Equipament: cap
Format: temps
Durada: 45 minuts
Nivell: intermedi
Ideal per a: resistència
Equipament: cap
Format: temps