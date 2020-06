Els cinc millors entrenaments per fer a casa. Prova'ls!

Vols entrenar-te des de casa? Tenim tot el que necessites. Per fer aquests exercicis a casa, creats pels Nike Master Trainers, només necessitaràs una mica d'espai i l'equipament mínim, o potser cap ni un, però t'aportaran totes les coses bones que vols.



Des de circuits de força i sessions de HIIT per cremar calories fins a moviments per omplir-te d'energia o relaxar-te. A més a més, hi ha progressions i modificacions per a tots els nivells. L'únic obstacle que et trobaràs és el de no saber quina opció triar amb tantes de disponibles.