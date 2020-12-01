La manera més senzilla de portar una alimentació saludable
Consells
Consells i nutrició
Una manera més senzilla de portar una alimentació saludable
de Nike Training
Oblida't de la dieta perfecta i comença a fer petits passos que t'ajudaran a millorar els teus hàbits.
Segur que en algun moment has sentit l'expressió "Un bon entrenament no compensa una mala dieta". Si bé aquesta frase s'ha convertit en un estereotip del benestar, això no vol dir que no sigui certa. Per estar en forma al màxim, necessites menjar el millor possible.
Tanmateix, "menjar el millor possible" no vol dir que hagis de tenir sempre una dieta perfecta. Per mantenir els bons hàbits a llarg termini, el millor que pots fer és pensar a menjar tan bé com puguis ara mateix.
Segons el dietista registrat i entrenador de Precision Nutricion Brian St. Pierre, una de les raons principals per les quals la gent no aconsegueix mantenir una dieta saludable és perquè adopta una actitud massa perfeccionista. "Sovint, sobretot al gener, la gent es planteja objectius de manera radical. Molts es prenen la dieta de manera molt estricta, i després l'acaben deixant perquè aquest mètode no és sostenible", explica St. Pierre.
"El millor pas és prendre't la dieta com un procés continu".
Nike Training
El millor pas és prendre't la dieta com un procés continu. Això vol dir que t'has de preguntar: "Quines decisions de nutrició puc prendre que millorin una mica els meus hàbits actuals? Llavors, pregunta't el mateix l'endemà, i demà passat i, aleshores, abans que te n'adonis, la teva dieta s'haurà transformat completament", diu St. Pierre. "No pots fer aquest tipus de canvi d'un dia per l'altre, però si fas passos petits i vas progressant a poc a poc en els teus hàbits alimentaris, la teva nutrició pot acabar canviant molt. La qüestió és fer que els canvis positius formin part de la teva alimentació, i convertir-ho en un estil de vida".
Per mantenir uns bons hàbits a llarg termini, cal ser totalment honest amb la pròpia alimentació i els canvis que pots fer des del primer moment. "Això és la vida real", comenta Krista Scott-Dixon, la directora curricular de Precision Nutrition i educadora de nutrició amb gairebé 20 anys d'experiència. "No esperis que arribi un futur màgic en què ho tinguis tot; busca una millora mínima per encaminar bé els teus hàbits des d'avui mateix".
"Això vol dir que el teu primer petit pas pot consistir a incorporar una verdura a un dels teus àpats cada dia".
Nike Training
Això vol dir que el teu primer petit pas pot consistir a incorporar una verdura a un dels teus àpats cada dia. Quan comencis a sentir-te còmode amb això, el proper pas podria ser pensar en algun hàbit poc saludable que tinguis (com ara picar dolços entre hores) i reduir-lo una mica (si menges dolços tres cops per setmana, intenta reduir-ho a dos cops). Un cop sentis que has aconseguit els dos passos anteriors, fes un altre petit canvi, i després un altre, i així successivament. La qüestió és mantenir un progrés continu i no allunyar-se'n.
Tingues en compte, també, que en algun moment cometràs algun error, i no passa res. "En aquest videojoc, les vides no s'acaben mai, així que, si un dia t'equivoques, torna-ho a provar l'endemà", diu Scott-Dixon. En lloc d'obsessionar-te i fustigar-te per un petit error en la teva dieta, St. Pierre recomana pensar com pots actuar de manera diferent la propera vegada: "Pren-te els errors com una lliçó, no com un fracàs".
I no t'oblidis de fixar-te en el que has fet bé, afegeix Scott-Dixon. "Sovint, la gent se centra en allò que ha anat malament, però potser el 80 % ha anat bé. Fes que aquestes victòries siguin un referent per seguir-lo més endavant". Així, n'aconseguiràs encara més.
Converteix-ho en un hàbit: Segueix les instruccions anteriors i fes un petit canvi positiu en la teva dieta, com ara afegir una verdura a cada àpat, i relaciona'l amb algun hàbit que ja tinguis, com ara pensar en el que menjaràs per dinar. D'aquesta manera, la propera vegada que pensis "Què vull per dinar?", digues també "Hi inclouré una verdura". Llavors, quan hagis incorporat la verdura al teu àpat, no t'oblidis de felicitar-te a tu mateix; així, l'hàbit es mantindrà.