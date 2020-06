La manera més senzilla de portar una alimentació saludable

Això vol dir que el teu primer petit pas pot consistir a incorporar una verdura a un dels teus àpats cada dia. Quan comencis a sentir-te còmode amb això, el proper pas podria ser pensar en algun hàbit poc saludable que tinguis (com ara picar dolços entre hores) i reduir-lo una mica (si menges dolços tres cops per setmana, intenta reduir-ho a dos cops). Un cop sentis que has aconseguit els dos passos anteriors, fes un altre petit canvi, i després un altre, i així successivament. La qüestió és mantenir un progrés continu i no allunyar-se'n.



Tingues en compte, també, que en algun moment cometràs algun error, i no passa res. "En aquest videojoc, les vides no s'acaben mai, així que, si un dia t'equivoques, torna-ho a provar l'endemà", diu Scott-Dixon. En lloc d'obsessionar-te i fustigar-te per un petit error en la teva dieta, St. Pierre recomana pensar com pots actuar de manera diferent la propera vegada: "Pren-te els errors com una lliçó, no com un fracàs".



I no t'oblidis de fixar-te en el que has fet bé, afegeix Scott-Dixon. "Sovint, la gent se centra en allò que ha anat malament, però potser el 80 % ha anat bé. Fes que aquestes victòries siguin un referent per seguir-lo més endavant". Així, n'aconseguiràs encara més.



Converteix-ho en un hàbit: Segueix les instruccions anteriors i fes un petit canvi positiu en la teva dieta, com ara afegir una verdura a cada àpat, i relaciona'l amb algun hàbit que ja tinguis, com ara pensar en el que menjaràs per dinar. D'aquesta manera, la propera vegada que pensis "Què vull per dinar?", digues també "Hi inclouré una verdura". Llavors, quan hagis incorporat la verdura al teu àpat, no t'oblidis de felicitar-te a tu mateix; així, l'hàbit es mantindrà.