Recupera't correctament segons ho necessitis

El segon factor per a una recuperació correcta és que la ment estigui relaxada. La clau és escollir una activitat que t'agradi de debò, i que no la facis només perquè creguis que t'ha de fer sentir bé. "Si no gaudeixes d'aquesta activitat, però sents alleujament quan s'acaba, vol dir que no és un bon mètode de recuperació, perquè no estàs deixant descansar la ment", diu Halson. "Pregunta't a tu mateix si aquesta activitat et tranquil·litza; aquesta és una bona estratègia de recuperació". Si tens pensaments constantment, prova d'escoltar un podcast sobre algun tema que t'interessi, dibuixa o truca a un amic per posar-vos al dia.



Per trobar el millor mètode de recuperació per a tu, prova diferents activitats i descobreix si el cos està tranquil i si t'ho passes bé. Si no, deixa estar aquest passatemps i prova'n un altre fins que trobis allò que et fa sentir bé.



Fes-ne un hàbit: t'animem a dedicar temps a la recuperació de manera que et puguis relaxar de debò. No saps per on començar? La sessió de ioga suau de l'NTC amb la Nike Master Trainer Alex Silver-Fagan és molt popular entre la nostra comunitat, perquè dura menys de 20 minuts però és relaxat i eficient. Prova-la aquest vespre. Tant si t'agrada el ioga suau com si prefereixes una altra activitat de recuperació, felicita't a tu mateix per deixar desconnectar el cos i la ment. T'ho mereixes.