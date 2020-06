Meditació per dormir millor

La paraula "meditació" pot sonar intimidant si mai no n'has fet abans, però això no vol dir que hagi de ser complicat. La meditació pot prendre la forma d'una oració, afirmacions positives o qualsevol cosa que facis habitualment abans d'anar a dormir per calmar la ment. Jo tinc l'hàbit de meditar abans d'anar a dormir i és un hàbit que fomento en tots els atletes professionals que entreno. La majoria de les aplicacions de meditació tenen programes específics per dormir en què pots practicar una rutina de relaxació total en només cinc o deu minuts.



Si creus que no tens temps per meditar abans d'anar a dormir, no et preocupis: un cop t'hagis estirat al llit, en comptes de mirar el mòbil, posa't una de les meditacions guiades per dormir, recolza el cap i escolta-la. Trigaràs uns deu minuts, però en lloc de passar aquest temps amb la ment accelerada i el cos actiu, estaràs preparant el teu sistema per gaudir d'un son veritablement reparador.



Descarrega una aplicació de meditació ara mateix, de manera que aquesta nit quan et fiquis al llit només hagis d'iniciar-la. Afegeix aquesta activitat a la teva rutina nocturna i descobriràs que és molt més fàcil adormir-se.