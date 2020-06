Dorms prou?

Si et sents bé de manera natural quan comença el dia, és un bon indicador que dorms les hores necessàries. Però també és important tenir en compte el teu rendiment durant la tarda i el vespre. "Quan tornes a casa amb cotxe i et pares en un semàfor en vermell, et quedes embadalit i et venen ganes de dormir? Al vespre, quan mires la televisió al sofà, tendeixes a endormiscar-te? Si és així, afegeix mitja hora de son a la nit fins que deixi de passar-te", indica Halson.

Si et sents alerta des que et lleves fins que et prepares per anar a dormir, és que has dormit les hores que cal.

Fes-ne en un hàbit: t'animem a començar a mesurar i avaluar com dorms. Així tindràs un punt de referència. Deixa una llibreta al costat del llit i fes un seguiment de les hores que dorms durant una setmana. Quan et despertis al matí, apunta a quina hora vas anar a dormir i a quina t'has llevat. Una vegada o dues al dia, apunta si estàs cansat i a quina hora. Cada cop que escriguis alguna cosa al diari, felicita't mentalment ("Molt bé!"). Passada una setmana, podràs avaluar les dades i implementar el consell de Halson: anar a dormir 30 minuts més d'hora cada nit fins que deixis de notar cansament durant el dia.