Leo Baker. Huir de los convencionalismos

NIKE: ¿Qué significa para ti "huir de los convencionalismos"?

LEO: Hacer algo inusual. Algunas personas encajan bien en la sociedad en la que han nacido, pero otras huyen de los convencionalismos porque si no, no podrían ser como son. Eso me hace pensar en la gente que se atreve a ser fiel a sí misma y no se conforma con los estándares establecidos por la sociedad.

NIKE: Pensabas que el skate era el deporte más abierto para aceptar a las personas que desafían estos estándares. Pero, ¿con qué te encontraste?

LEO: Las raíces del skate parten de rebelarse contra la cultura establecida. Como persona queer y con inconformidad de género, me atrae esta idea. Para mí, sentir que no encajaba en mi propia subcultura me motivó para crear espacio y cambiar las cosas. Cuanto más crecía y me identificaba con mi verdadero yo, menos me parecía encajar en lo que más me apasionaba.

Empezó a invadirme la soledad en los lugares más familiares: durante los skate trips, en los parques de patinaje o en las competiciones. Aún me siento así en esos lugares. Pero hay más skaters como yo. Gente que no se atiene a las categorías, mujeres, personas queer cuyo género no se ajusta a los estándares clásicos. Esas personas son precisamente con las que quiero patinar. Son con las que realmente conecto.