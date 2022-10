¿Cuáles son las ventajas del ejercicio para la salud?

El ejercicio es esencial para envejecer con salud. Si no eres una persona activa, puedes perder entre un 3 y un 8 % de masa muscular por década a partir de los 30 años, según un estudio de enero de 2010 en Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care . Ese ritmo aumenta considerablemente después de los 60.La pérdida natural de músculo con la edad se conoce como sarcopenia y puede tener consecuencias graves para las personas de edad avanzada."El entrenamiento de fuerza es especialmente importante cuando envejecemos porque fortalecer los músculos puede disminuir el riesgo de caídas", explica Buckingham. Según el CDC , las caídas son una de las causas más graves de lesión y muerte entre los adultos a partir de los 65 años.Unos músculos fuertes no solo ayudan a evitar caídas, sino que también permiten realizar actividades diarias como subir las escaleras, sentarse y levantarse de una silla, llevar las bolsas de la compra y abrir la puerta. Poder hacer todo eso sin ayuda de otras personas es clave para seguir siendo independiente con la edad.Los ejercicios de carga de peso como el entrenamiento de fuerza también son esenciales para mejorar la fuerza ósea, lo que reduciría el riesgo de osteoporosis."Los ejercicios de carga de peso dan fuerza vertical a la columna, lo que activa el proceso de creación de hueso", comenta Brendan Kirk, especialista en terapia física, fuerza, acondicionamiento físico y ortopeda titulado en la SportsMed Physical Therapy.Además del entrenamiento de resistencia, otros ejercicios que crean densidad ósea son pasear, hacer yoga, subir escaleras y jugar al tenis, según National Institutes of Health (NIH).