¿Cuáles son las ventajas del ejercicio para la salud?

Hacer ejercicio de forma regular aporta grandes beneficios para la salud, tanto al cuerpo como a la mente. Además de fortalecer el sistema cardiovascular, mejora la salud metabólica, la salud mental y la función cerebral, favorece la calidad del sueño y fomenta la longevidad.

Todd Buckingham, doctor y jefe de fisiología del ejercicio en la clínica Mary Free Bed Sports Rehabilitation, afirma que "si el ejercicio pudiera administrarse en forma de pastilla, sería el fármaco más prescrito del mundo por sus numerosas ventajas para la salud".

Incluso un breve movimiento puede mejorar el bienestar emocional, y los beneficios de la actividad física se acumulan rápidamente. A continuación, descubrirás las principales ventajas que tiene el ejercicio para la salud, cuánto necesitas entrenar realmente y cómo empezar de forma segura tu propio programa para cuidar tu forma física.