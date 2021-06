Cómo gestionar el dolor crónico y vivir mejor, según la psicoterapeuta Nicole Sachs

Ese molesto dolor lumbar puede significar que necesitas tomarte las cosas con calma, pero no necesariamente en el gimnasio. La psicoterapeuta Nichole Sachs aprendió de primera mano que el malestar físico puede derivarse de un conflicto emocional no resuelto. Si consigues controlar este conflicto, no solo vivirás con menos dolor sino que, además, serás más feliz. Después de que un médico le dijera que necesitaría una seria intervención quirúrgica debido a la grave afección de la columna vertebral y que aun así no podría moverse como ella quería, Sachs empezó a experimentar por su cuenta con el cuerpo y la mente para encontrar otra forma de avanzar, y (sorpresa) lo consiguió. En este episodio, la atleta se sincera con Ryan Flaherty, director experto de rendimiento de Nike, sobre su historia con el dolor, cómo se curó a sí misma y cómo ahora ayuda a otros a hacer lo mismo. Sus experiencias tomándose las cosas con calma, escribiendo un diario y gestionando los sentimientos reprimidos (incluido a veces un cierto rechazo hacia la maternidad) pueden ayudarnos a entender y aliviar nuestros propios tormentos crónicos.