Recetas para ganar: sopa de lentejas

Nutrición
Última actualización: 3 de junio de 2020

Por Nike Training

Cómo crear un menú para toda la semana con una sola receta.

Esta sencilla receta que puedes hacer en una sola olla es rica en hidratos de carbono, proteínas y grasas de calidad. Estará a la altura de tu semana de entrenamiento. ¡Pruébala!

Con los hidratos de carbono del boniato, la proteína de las lentejas y la grasa de calidad del coco y las nueces, este plato te da toda la energía que necesitas para el entrenamiento o la recuperación. Con esta receta de olla grande podrás cocinar solo una vez para disfrutar de buenos almuerzos toda la semana.

Ingredientes

Para la sopa de lentejas:
 60 ml de aceite de coco
2 cebollas amarillas cortadas en dados
6 dientes de ajo picados
4 zanahorias grandes cortadas en dados
6 boniatos pequeños cortados en cubitos
800 g de lentejas rojas
2 l de caldo de verduras
2 hojas de laurel
10 g de tomillo fresco picado
270 g de col rizada troceada.

Para el aderezo de especias crujientes:
100 g de coco rallado sin edulcorar
150 g de nueces tostadas
1 cucharada de cilantro entero
1 cucharada de comino entero
1 cucharada de hinojo entero
Una pizca de sal

Para los huevos:
 5 huevos grandes
280 g de hielo

Preparación

Para la sopa de lentejas:
En una olla grande a media temperatura, pon el aceite de coco y saltea la cebolla hasta que se ponga traslúcida (unos 5-7 minutos). Añade el ajo y deja que se haga hasta que empiece a oler. Añade las zanahorias y los boniatos, y saltea hasta que se pongan blanditos. Añade las lentejas y el caldo de verduras, y llévalo casi a ebullición. Pon el tomillo y las hojas de laurel, y baja a fuego lento. Deja que la sopa hierva a fuego lento de 30 minutos a 2 horas. Añade la col rizada unos minutos antes de retirar del fuego. Guarda el resultado en 5 recipientes individuales y guárdalo en la nevera un máximo de 3 días o en el congelador un máximo de dos semanas.

Para el topping:
Tritura todos los ingredientes en una batidora. A continuación, distribuye la mezcla en distintos recipientes y guárdala junto a la sopa. Sírvelo todo junto y acompáñalo con un huevo cocido.

Receta de sopa de lentejas, Únete a Nike Training Club

Únete a Nike Training Club

Accede a nuestros mejores expertos y entrenadores para mantenerte activo/a y con una rutina saludable.

Descargar
Receta de sopa de lentejas, Únete a Nike Training Club

Únete a Nike Training Club

Accede a nuestros mejores expertos y entrenadores para mantenerte activo/a y con una rutina saludable.

Descargar

Publicación original: 3 de junio de 2020

Historias relacionadas

  • Buena de verdad: la ensalada de boniato

    A fondo

    Alimentación funcional: ensalada de boniato

  • Cómo y por qué hacer press de banca

    A fondo

    Cómo y por qué hacer press de banca

  • Cómo y por qué hacer fondos de tríceps

    A fondo

    Cómo y por qué hacer fondos de tríceps

  • Haz que los más pequeños se llenen de energía de forma saludable

    A fondo

    Haz que los más pequeños se llenen de energía de forma saludable

  • Fuerza sobrehumana

    A fondo

    Fuerza sobrehumana