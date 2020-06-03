Para la sopa de lentejas:

En una olla grande a media temperatura, pon el aceite de coco y saltea la cebolla hasta que se ponga traslúcida (unos 5-7 minutos). Añade el ajo y deja que se haga hasta que empiece a oler. Añade las zanahorias y los boniatos, y saltea hasta que se pongan blanditos. Añade las lentejas y el caldo de verduras, y llévalo casi a ebullición. Pon el tomillo y las hojas de laurel, y baja a fuego lento. Deja que la sopa hierva a fuego lento de 30 minutos a 2 horas. Añade la col rizada unos minutos antes de retirar del fuego. Guarda el resultado en 5 recipientes individuales y guárdalo en la nevera un máximo de 3 días o en el congelador un máximo de dos semanas.



Para el topping:

Tritura todos los ingredientes en una batidora. A continuación, distribuye la mezcla en distintos recipientes y guárdala junto a la sopa. Sírvelo todo junto y acompáñalo con un huevo cocido.