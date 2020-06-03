Recetas para ganar: sopa de lentejas
Nutrición
Por Nike Training
Cómo crear un menú para toda la semana con una sola receta.
Esta sencilla receta que puedes hacer en una sola olla es rica en hidratos de carbono, proteínas y grasas de calidad. Estará a la altura de tu semana de entrenamiento. ¡Pruébala!
Con los hidratos de carbono del boniato, la proteína de las lentejas y la grasa de calidad del coco y las nueces, este plato te da toda la energía que necesitas para el entrenamiento o la recuperación. Con esta receta de olla grande podrás cocinar solo una vez para disfrutar de buenos almuerzos toda la semana.
Ingredientes
Para la sopa de lentejas:
60 ml de aceite de coco
2 cebollas amarillas cortadas en dados
6 dientes de ajo picados
4 zanahorias grandes cortadas en dados
6 boniatos pequeños cortados en cubitos
800 g de lentejas rojas
2 l de caldo de verduras
2 hojas de laurel
10 g de tomillo fresco picado
270 g de col rizada troceada.
Para el aderezo de especias crujientes:
100 g de coco rallado sin edulcorar
150 g de nueces tostadas
1 cucharada de cilantro entero
1 cucharada de comino entero
1 cucharada de hinojo entero
Una pizca de sal
Para los huevos:
5 huevos grandes
280 g de hielo
Preparación
Para la sopa de lentejas:
En una olla grande a media temperatura, pon el aceite de coco y saltea la cebolla hasta que se ponga traslúcida (unos 5-7 minutos). Añade el ajo y deja que se haga hasta que empiece a oler. Añade las zanahorias y los boniatos, y saltea hasta que se pongan blanditos. Añade las lentejas y el caldo de verduras, y llévalo casi a ebullición. Pon el tomillo y las hojas de laurel, y baja a fuego lento. Deja que la sopa hierva a fuego lento de 30 minutos a 2 horas. Añade la col rizada unos minutos antes de retirar del fuego. Guarda el resultado en 5 recipientes individuales y guárdalo en la nevera un máximo de 3 días o en el congelador un máximo de dos semanas.
Para el topping:
Tritura todos los ingredientes en una batidora. A continuación, distribuye la mezcla en distintos recipientes y guárdala junto a la sopa. Sírvelo todo junto y acompáñalo con un huevo cocido.