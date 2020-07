¿Puede un corredor mantener una buena alimentación siguiendo una dieta vegana?

La mayoría de los atletas son muy conscientes de lo que ingieren. No solo porque una mala alimentación puede provocar ciertos problemas gástricos en mitad de un entrenamiento, sino también porque elegir correctamente lo que comemos puede mejorar el rendimiento y acelerar la recuperación. Existen muchas opiniones acerca de si los alimentos de origen vegetal pueden aportar las proteínas necesarias para favorecer la recuperación muscular y sobre si una dieta sin carne es adecuada para ciertos tipos de ejercicios. Un estudio publicado en Journal of the International Society of Sports Nutrition destacaba un descubrimiento importante: una dieta vegana no tiene ningún efecto negativo en el rendimiento.