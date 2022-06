Por qué debería tu hija hacer deporte y cómo conseguirlo

Aunque mujeres como Serena Williams y Shalane Flanagan lo están bordando en sus disciplinas deportivas, la realidad es que las mujeres atletas son un grupo minoritario. Las niñas empiezan a practicar deporte más tarde que los niños, según un informe de Women's Sport Foundation (WSF) centrado en niñas de 7 a 13 años. Además, las adolescentes tienen un 15 % menos de probabilidades de practicar algún deporte que los niños y el número de niñas que deja el deporte a los 14 años es el doble que en el caso de los niños. De aquellas que siguen practicándolo, una de cada tres lo deja al final de la adolescencia, frente a uno de cada diez niños, de acuerdo con un informe de la organización Canadian Women & Sport.



¿Cuál es el problema? Son muchos los obstáculos entre una niña (nos referimos a las niñas desde uno y dos años hasta jóvenes en edad universitaria) y la gloria deportiva, como lo que ocurre en el interior de su cuerpo y los comentarios de la sociedad sobre su potencial.



Centrémonos en el aspecto biológico. Mientras que los niños a veces sienten más seguridad a medida que sus músculos se desarrollan, su voz es más grave y les crece vello en el pecho, las niñas se sienten más avergonzadas y menos seguras de sí mismas cuando el pecho, la regla y las hormonas aparecen en su vida, tal y como afirma Mary Fry, directora del Kansas University Sport & Exercise Psychology Lab. Esta podría ser la causa de la desmotivación que las lleva a no participar. Además, Fry comenta el papel de las redes sociales: una fuente de comparaciones y baja autoestima que puede hacer que las niñas (y también los niños) prefieran pasar desapercibidas.



Las dinámicas familiares y los estereotipos de género también son fundamentales. Por lo general, los padres y las madres (o las figuras parentales) son quienes tienen más influencia en los inicios de la relación de las niñas con el deporte. Con demasiada frecuencia, en muchos hogares, no se da la misma importancia a la participación de las niñas que a la de los niños, según nos explica Karen Issokson-Silver, vicepresidenta de Research and Education de WSF. "En algunas familias, es mucho más habitual que el padre juegue con la pelota con su hijo cuando es pequeño que con su hija", señala. Sin el apoyo de la familia, quizás la niña no sienta interés por el deporte a tan corta edad o no lo sienta nunca.



También entra en juego la cultura. Según un estudio de la Universidad del Sur de California y la Universidad Purdue, los deportes femeninos reciben de media el 5 % de la cobertura en televisión, mientras que los deportes masculinos reciben el 95 %. Además, el salario de las mujeres atletas es entre un 15 y un 100 % menor en muchos deportes. Esta situación transmite la idea, sobre todo a los niños y las niñas fáciles de impresionar, de que las mujeres atletas son de alguna manera menos importantes, de acuerdo con Issokson-Silver. De igual forma, debido a la mayor tasa de abandono y la falta de entrenadoras, las niñas no tienen tantas atletas referentes de su mismo sexo como los niños, lo que perpetúa el ciclo.