La periodista Anna Kessel habla sobre las mujeres en el deporte y el fitness

Anna Kessel lleva cerca de 20 años escribiendo sobre las mujeres en el deporte. Su labor ha tenido gran repercusión, sobre todo en el fútbol femenino, por lo que se le concedió la Excelentísima Orden del Imperio Británico en el 90 cumpleaños de la reina Isabel II. Muchas personas consideran que su libro, Eat Sweat Play, es una lectura indispensable sobre feminismo y fitness. En este episodio, Kessel se une a la presentadora Jaclyn Byrer para explicar la historia del deporte femenino y hablar sobre por qué las barreras de acceso se deben en gran parte a los convencionalismos sociales. Además, nos enseña cómo podemos ayudar a desarrollar la historia de la mujer en el deporte.