La periodista Anna Kessel habla sobre las mujeres en el deporte y el fitness

Podcast Trained: Empoderar a las mujeres en el deporte con Anna Kessel
Coaching
Las mujeres son parte del mundo del deporte. La periodista y escritora deportiva Anna Kessel quiere que quede claro.
Trained es nuestro podcast dedicado a divulgar lo último en fitness holístico.
Anna Kessel lleva cerca de 20 años escribiendo sobre las mujeres en el deporte. Su labor ha tenido gran repercusión, sobre todo en el fútbol femenino, por lo que se le concedió la Excelentísima Orden del Imperio Británico en el 90 cumpleaños de la reina Isabel II. Muchas personas consideran que su libro, Eat Sweat Play, es una lectura indispensable sobre feminismo y fitness. En este episodio, Kessel se une a la presentadora Jaclyn Byrer para explicar la historia del deporte femenino y hablar sobre por qué las barreras de acceso se deben en gran parte a los convencionalismos sociales. Además, nos enseña cómo podemos ayudar a desarrollar la historia de la mujer en el deporte.
"Tan solo quiero que dejemos de frenar a las mujeres y las niñas y les permitamos continuar esa trayectoria de libertad, seguridad, descubrimiento y juego. Creo que eso hará que el mundo sea un lugar mejor para los hombres y las mujeres".
Anna Kessel
Periodista, escritora deportiva y autora de Eat Sweat Play
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