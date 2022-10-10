Hacer ejercicio durante y después del embarazo según la doctora Laurel Proulx

Durante el embarazo, el volumen de sangre y el gasto de energía pueden llegar a doblarse. La frecuencia cardiaca aumenta entre 10 y 15 latidos por minuto. E incluso se producen más cambios después de dar a luz. ¿Cómo se puede hacer ejercicio durante este momento tan único? Te presentamos a Laurel Proulx, fisioterapeuta en salud pélvica, fundadora de FEM Physical Therapy y miembro del comité experto de Nike (M)ove Like a Mother. En este episodio, estará con Jaclyn Byrer para explicar el funcionamiento interno del suelo pélvico y el core profundo, y cómo mantenerlos fuertes. Además, arroja luz sobre los mitos que giran en torno al preparto y el posparto, y nos cuenta cómo volver a ponernos en movimiento tras el parto.