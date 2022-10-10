Hacer ejercicio durante y después del embarazo según la doctora Laurel Proulx

Podcast Trained: Fitness preparto con la Dra. Laurel Proulx
Coaching
El cuerpo cambia de forma considerable durante el embarazo. ¿Cuánto debería durar tu rutina de ejercicios? Esta fisioterapeuta especializada en la salud pélvica te lo cuenta.
Trained es nuestro podcast dedicado a divulgar lo último en fitness holístico.
Durante el embarazo, el volumen de sangre y el gasto de energía pueden llegar a doblarse. La frecuencia cardiaca aumenta entre 10 y 15 latidos por minuto. E incluso se producen más cambios después de dar a luz. ¿Cómo se puede hacer ejercicio durante este momento tan único? Te presentamos a Laurel Proulx, fisioterapeuta en salud pélvica, fundadora de FEM Physical Therapy y miembro del comité experto de Nike (M)ove Like a Mother. En este episodio, estará con Jaclyn Byrer para explicar el funcionamiento interno del suelo pélvico y el core profundo, y cómo mantenerlos fuertes. Además, arroja luz sobre los mitos que giran en torno al preparto y el posparto, y nos cuenta cómo volver a ponernos en movimiento tras el parto.
"No hay una regla universal, porque cada persona empieza su experiencia con el fitness desde un punto diferente, y cada quien responde de una forma a su embarazo".
Laurel Proulx
Fisioterapeuta, fundadora de FEM Physical Therapy, y miembro del comité experto de Nike (M)ove Like a Mother.
¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo a trained@nike.com y Jaclyn le echará un vistazo.