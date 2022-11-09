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Podcast Trained: Bienestar con Monica Garrison

Coaching

Todo el mundo debería poder disfrutar del ciclismo. La comunidad de mujeres negras que superan los límites te lo cuenta.

Última actualización: 9 de noviembre de 2022
2 min de lectura
Monica Garrison, fundadora de Black Girls Do Bike, habla sobre los beneficios del ciclismo

Trained es nuestro podcast dedicado a divulgar lo último en fitness holístico.

En 2013, Monica Garrison redescubrió el ciclismo como una forma de gestionar el estrés, mantenerse en forma y pasar tiempo con sus peques. Consiguió beneficios mentales y físicos tan fuertes que fundó Black Girls Do Bike (BGDB) en ese mismo año. Esta organización anima a todas las mujeres a conectar y disfrutar del ciclismo y se centra sobre todo en ofrecer posibilidades a las mujeres negras y atender las desigualdades de salud. Ahora con más de 100 sucursales, BGDB permite a las mujeres de todo el mundo crear un gran sentido de comunidad a través de la pasión por el ciclismo y por contribuir a la comunidad. En este episodio, la presentadora Jaclyn Byrer habla con Monica y otras integrantes del BGDB sobre sus experiencias en el grupo y su objetivo para difundir el bienestar.

"Para mí, el ciclismo está relacionado con muchos aspectos de la vida, pero sobre todo está relacionado con cuidar de mí misma, tomar la iniciativa y recuperar el control de mucha formas".

Monica Garrison
Fundadora y directora ejecutiva de Black Girls Do Bike

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¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo a trained@nike.com y Jaclyn le echará un vistazo.

Publicación original: 10 de noviembre de 2022

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