Monica Garrison, fundadora de Black Girls Do Bike, habla sobre los beneficios del ciclismo

En 2013, Monica Garrison redescubrió el ciclismo como una forma de gestionar el estrés, mantenerse en forma y pasar tiempo con sus peques. Consiguió beneficios mentales y físicos tan fuertes que fundó Black Girls Do Bike (BGDB) en ese mismo año. Esta organización anima a todas las mujeres a conectar y disfrutar del ciclismo y se centra sobre todo en ofrecer posibilidades a las mujeres negras y atender las desigualdades de salud. Ahora con más de 100 sucursales, BGDB permite a las mujeres de todo el mundo crear un gran sentido de comunidad a través de la pasión por el ciclismo y por contribuir a la comunidad. En este episodio, la presentadora Jaclyn Byrer habla con Monica y otras integrantes del BGDB sobre sus experiencias en el grupo y su objetivo para difundir el bienestar.