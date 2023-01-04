Cómo crear y romper hábitos con James Clear

Hábitos atómicos de James Clear ha tenido un gran éxito y lleva 3 años en la lista de superventas del New York Times. En este episodio, este autor y emprendedor, que ha inspirado a millones de lectores y lectoras a mejorar sus hábitos de salud, acompaña a la presentadora Jaclyn Byrer y nos explica su libro en pocas palabras: nuestra identidad es un reflejo de nuestros hábitos. Gracias a sus útiles metáforas y las técnicas de actitud sostenible y directa inspiradas en la psicología, todo el mundo puede crear hábitos que le ayuden a triunfar.