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Podcast Trained: Crea hábitos atómicos con James Clear

Coaching

Tus hábitos te hacen ser quien eres. Crea los que te apetezca y elimina los que ya no quieras con los consejos del autor superventas James Clear.

Última actualización: 4 de enero de 2023
2 min de lectura
Cómo crear y romper hábitos con James Clear

Trained es nuestro podcast dedicado a divulgar lo último en fitness holístico.

Hábitos atómicos de James Clear ha tenido un gran éxito y lleva 3 años en la lista de superventas del New York Times. En este episodio, este autor y emprendedor, que ha inspirado a millones de lectores y lectoras a mejorar sus hábitos de salud, acompaña a la presentadora Jaclyn Byrer y nos explica su libro en pocas palabras: nuestra identidad es un reflejo de nuestros hábitos. Gracias a sus útiles metáforas y las técnicas de actitud sostenible y directa inspiradas en la psicología, todo el mundo puede crear hábitos que le ayuden a triunfar.

"Creo que el verdadero motivo por el que los hábitos son importantes es que se corresponden con tu forma de adoptar una determinada identidad. Por ello, cada paso que das es como un paso a favor del tipo de persona en el que te quieres convertir".

James Clear
Emprendedor y autor superventas de Hábitos atómicos

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¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo a trained@nike.com y Jaclyn le echará un vistazo.

Publicación original: 5 de enero de 2023

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