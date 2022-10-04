Derrick Henry explica su motivación para entrenar

Podcast Trained: Aprovecha tu motivación con Derrick Henry
Coaching
Derrick Henry se ha ganado el apodo de "King Henry". Este running back de la NFL nos explica qué le motiva a seguir mejorando.
Trained es nuestro podcast dedicado a divulgar lo último en fitness holístico.
A Derrick Henry le encanta entrenar. Y no solo porque se esté preparando para su séptima temporada en la NFL. El gimnasio le transmite un sentimiento de motivación, pasión y orgullo. En este episodio, él y la presentadora Jaclyn Byrer hablan de lo que más les gusta del fitness. Además, el running back de los Tennessee Titans nos cuenta cómo le ha motivado su familia durante sus altibajos, cómo triunfó a pesar de quienes le dijeron que no lo haría y cómo todos (tanto si nuestro sueño es correr media maratón como si queremos probar una nueva clase de fitness) podemos superar las dudas y conseguir nuestros objetivos.
"Cuando quieras hacer algo en la vida que sientas que te está llamando, persigue tu sueño e inténtalo una y otra vez esforzándote todos los días".
Derrick Henry
Atleta Nike y running back de los Tennessee Titans
¿Tienes alguna pregunta sobre mentalidad, movimiento, nutrición, recuperación o sueño? ¿Quieres sugerirnos algún invitado o tema? Envía un correo a trained@nike.com y Jaclyn le echará un vistazo.