Derrick Henry explica su motivación para entrenar

A Derrick Henry le encanta entrenar. Y no solo porque se esté preparando para su séptima temporada en la NFL. El gimnasio le transmite un sentimiento de motivación, pasión y orgullo. En este episodio, él y la presentadora Jaclyn Byrer hablan de lo que más les gusta del fitness. Además, el running back de los Tennessee Titans nos cuenta cómo le ha motivado su familia durante sus altibajos, cómo triunfó a pesar de quienes le dijeron que no lo haría y cómo todos (tanto si nuestro sueño es correr media maratón como si queremos probar una nueva clase de fitness) podemos superar las dudas y conseguir nuestros objetivos.