Conoce a Lamine Conté, el nuevo realizador de Streetball de París

¿Llevas toda la vida metido en el baloncesto?

Antes tan solo jugaba al fútbol. A pesar de que la mayoría de mis amigos jugaban al baloncesto cuando estábamos en la escuela, yo prefería el fútbol. Pensaba que el baloncesto era solo para gente alta y entonces todavía era bajito. No toqué la pelota hasta cumplir 14. Luego ya no he podido dejarla. Empecé tarde y despunté tarde también. Me inscribí en un equipo después de todo el mundo y me costó mucho coger el ritmo. No encontré a un entrenador que apostara por mí hasta que cumplí los 16. Un exjugador de baloncesto y mentor local, Mohammed, que me cuidó mucho. Y eso no es fácil cuando eres tan mayor y no te sobra el talento natural. Pero él debió ver algo en mi motivación. Y ese verano lo cambió todo para mí. Mejoré lo suficiente para probar suerte y viajar a Estados Unidos para los campamentos de verano y el baloncesto de la AAU.