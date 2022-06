Bra By Adwoa: el mejor sujetador deportivo

Me gusta levantarme por las mañanas y comerme el mundo, así que necesito un sujetador deportivo que pueda ponerme para ir al gimnasio y pasear por la ciudad sin tener que cambiarme.

Por eso me encanta el modelo Nike Swoosh. Es increíblemente cómodo y suave, y me ofrece mucha sujeción. Si me lo pongo para entrenar con mi entrenadora personal y no he sudado mucho, después sigo con mi día, quedo con mis amistades y voy de una prueba a otra.

Este sujetador deportivo de sujeción media es ideal para el nivel de mis entrenamientos. Además, no me aprieta demasiado.