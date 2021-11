Encuentra el mejor calzado para pies anchos

Como hay fabricantes de zapatillas que no ofrecen diferentes anchuras, es posible que te cueste encontrar la que necesitas si tienes los pies abiertos. Así, es posible que te veas tentado a llevar el pie apretado en unas zapatillas de anchura estándar con tal de vestir el diseño que te gusta,

pero ten en cuenta que eso puede tener consecuencias negativas, como la aparición de dolor, incomodidad, hinchazón, ampollas y molestias en el puente a corto plazo. A largo plazo se pueden formar juanetes, dedos en martillo, callos, uñas encarnadas, pinzamientos o espolones óseos, entre otros problemas.

Las personas mayores o con diabetes también pueden tener problemas para encontrar zapatillas que les queden bien, porque pueden no tener los pies sanos. Es más probable que estos dos grupos de personas utilicen zapatillas demasiado estrechas, y, en el caso de las personas con diabetes, están en riesgo de sufrir una enfermedad conocida como neuropatía periférica, que puede derivar en dolor, úlceras en el pie y amputaciones de extremidades inferiores.

Unas zapatillas con el ajuste adecuado también son básicas para conseguir comodidad y un rendimiento óptimo. Según un estudio de marzo de 2020 de la Journal of Sports Science and Medicine, las zapatillas de running adecuadas pueden mejorar la comodidad, favorecer tu rendimiento en el running y reducir el riesgo de lesiones.

Además, muchas zapatillas de running están diseñadas para aportar ventajas específicas, como absorción de impactos o estabilidad. No obstante, un estudio de 2018 de la Journal of Foot and Ankle Research demostró que las zapatillas no pueden cumplir su función si la sujeción con el pie no es la correcta.

Encontrar las mejores zapatillas para tus pies puede marcar la diferencia entre seguir en el juego y quedarte en el banquillo.