Nike lanza las zapatillas de trail para competición Ultrafly
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Con una placa Flyplate de carbono en la suela, las nuevas zapatillas de trail para competición Nike son rápidas, elegantes y con buen agarre.
Publicación del contenido original: 7 de julio de 2023
Lo que debes saber:
- Por primera vez en la línea Nike Trail, las Ultrafly cuentan con una placa Flyplate de carbono en la suela, situada entre una capa de espuma ZoomX y una mediasuela envuelta en tejido.
- Las Nike Ultrafly se han diseñado en colaboración con Vibram, una maca famosa por sus suelas de goma de altas prestaciones. Estas zapatillas presentan el diseño ligero y práctico de las suelas exteriores de Vibram y tecnología de tacos debajo del pie para proporcionar tracción.
Tras más de dos años de rigurosas pruebas y desarrollos con atletas de élite de Nike Trail, el equipo de diseño de Nike Running ha creado las Nike Ultrafly, las primeras zapatillas de trail de la marca con una placa de carbono en la suela. Las Ultrafly están diseñadas según las necesidades específicas de runners de trail que quieren competir y desplazarse por los senderos a ritmos muy vivos.
En 2021, el equipo de diseño de zapatillas de running Nike se propuso crear unas zapatillas de trail para competición a partir de lo aprendido en las innovaciones de running sobre asfalto de la marca, para adaptarlas a las necesidades únicas de los runners de trail. El atleta de Nike Trail Tyler Green fue el piloto de pruebas del equipo: las llevó para entrenar más de 1.600 km y compitió en las 100 millas de la prueba Western States Endurance Run, para terminar en el top 5 tres veces consecutivas.
"Puse a prueba este modelo en terreno rocoso, subidas difíciles, descensos empinados y entrenamientos duros. Intentaba que se mojaran bastante, las usaba en zonas muy irregulares, subidas difíciles y descensos empinados para ver cómo aguantaban. Después, enviaba notas al equipo de diseño en las que incluía todas mis opiniones y comentarios. Es emocionante ver cómo mi perspectiva se refleja directamente en un producto para ayudar a más runners a conseguir sus objetivos en los caminos".
Tyler Green, atleta de Nike Trail
Con el objetivo de ofrecer un agarre excepcional en los terrenos más exigentes, Nike y Vibram han unido fuerzas para crear un nuevo y exclusivo diseño en la suela de las Ultrafly. La suela exterior de las Ultrafly incluye tecnología Vibram Litebase, que proporciona un diseño ligero y práctico con tecnología Vibram Traction Lug y un compuesto Vibram MegaGrip de tracción óptima.
"Durante los últimos dos años he recorrido casi 1.000 km en competiciones y entrenamientos con las Ultrafly, incluidas cuatro carreras de más de 100 millas, 160 km. Las he llevado estratégicamente en entrenamientos clave, simulaciones de carrera y competiciones de verdad. La he utilizado en recorridos llanos y lisos, en terrenos más irregulares y técnicos, y en subidas y bajadas pronunciadas. Son ligeras y elásticas, pero también tienen una buena tracción y gestionan muy bien los terrenos técnicos y poco firmes".
Brittany Peterson, atleta de Nike Trail
Por primera vez en la línea Nike Trail, las Ultrafly cuentan con una placa Flyplate de carbono situada entre la espuma ZoomX de la suela y la mediasuela rodeada de tejido (la parte de la zapatilla que conecta la parte superior con la suela exterior). El diseño tipo balancín que va del talón a la puntera bajo el pie proporciona una transición suave en cada paso, y la parte superior Vaporweave garantiza comodidad ligera para correr por los senderos.
Las Nike Ultrafly salen a la venta en unidades limitadas en Europa a partir del 27 de julio y estarán disponibles para todos los runners a partir de agosto en nike.com y en tiendas especializadas seleccionadas.
Detalles técnicos de las Nike Ultrafly:
- Peso: Talla 39 de mujer: 249 g; Talla 44 de hombre: 300 g
- Drop: 8,5 mm
- Altura de la amortiguación: (Talla 44) Antepié: 30 mm; Talón: 38,5 mm
- Longitud de los tacos: 3,5 mm
- Precio: 250 $
Preguntas más frecuentes
¿Cuánto cuestan las zapatillas de trail Nike Ultrafly?
Las zapatillas de trail Nike Ultrafly cuestan 250 $.
¿Cuándo salen a la venta las zapatillas de trail Nike Ultrafly?
Las Nike Ultrafly salen a la venta en unidades limitadas en Europa a partir del 27 de julio y estarán disponibles para todos los runners a partir de agosto en nike.com y en tiendas especializadas seleccionadas.