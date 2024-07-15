Nike lanza las zapatillas de trail para competición Ultrafly

Tras más de dos años de rigurosas pruebas y desarrollos con atletas de élite de Nike Trail, el equipo de diseño de Nike Running ha creado las Nike Ultrafly, las primeras zapatillas de trail de la marca con una placa de carbono en la suela. Las Ultrafly están diseñadas según las necesidades específicas de runners de trail que quieren competir y desplazarse por los senderos a ritmos muy vivos.

En 2021, el equipo de diseño de zapatillas de running Nike se propuso crear unas zapatillas de trail para competición a partir de lo aprendido en las innovaciones de running sobre asfalto de la marca, para adaptarlas a las necesidades únicas de los runners de trail. El atleta de Nike Trail Tyler Green fue el piloto de pruebas del equipo: las llevó para entrenar más de 1.600 km y compitió en las 100 millas de la prueba Western States Endurance Run, para terminar en el top 5 tres veces consecutivas.