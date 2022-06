Más allá del estilo: Momo Hassan-OdukaleI redefine la moda nigeriana

No necesariamente. No me gusta estar obligada a hacerlo, especialmente porque yo no llevo prendas tradicionales en mi día a día. Pero sí que llevo muchas prendas de diseñadores y diseñadoras de Nigeria que, en pocos años, son capaces de redefinir el auténtico estilo nigeriano. Con eso me refiero a nuestra ropa tradicional, que refleja la parte de Nigeria de la que vienes. Para mí, ese es el estilo original. No sería nada tipo occidental. Es la ropa clásica que se usaba antes de manera cotidiana y que ahora metemos en la categoría de tradicional. Lo que te pones para una boda. Me encanta trabajar con gente que está desarrollando y perfeccionando su talento con nuevas técnicas, pero que también mira hacia el pasado para tomar como referencia la forma en que se hacían esas prendas de siempre. Quizá acabe viéndose en los hilos de la ropa o en el tipo de material que empleen.