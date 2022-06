Más allá del estilo: Michelle Li destaca por su estética

Bueno, crecí jugando al tenis y es un deporte que me encanta, pero al mudarme a Nueva York vi que aquí hay pocas pistas de tenis. Solía jugar tres horas al día, así que en mis primeros años en la ciudad me costó mucho trabajo encontrar otra forma de entrenar. Daba clases al azar, pero no llegué a establecer una rutina. Ahora estoy empezando a correr mucho. Odiaba correr; no le pillaba el gusto. Ahora he probado a cambiar la perspectiva de "tengo que correr 8 kilómetros todos los días" a "quiero correr para despejar la mente y mejorar mi salud mental". Eso me ha ayudado mucho. Así me siento bien aunque no haya corrido mucho. Después de un largo día, incluso si estoy muy cansada, me digo a mí misma que tengo que salir a correr. Siempre puedes reservar 30 minutos para hacerlo. No hay excusas. ¿Quién no dedica ese tiempo a mirar Instagram por las mañanas?