Más allá del estilo: Lono Brazil III corre para liberar su creatividad

Te influyó el estilo individualista tan característico de la NBA y el hip hop. Pero parece que, cuando estabas en Japón, había menos estímulos para expresar esa originalidad. ¿Cómo encontraste el equilibrio?

Qué pregunta tan interesante Cuando estudiaba en Japón veía que se tendía más a mezclarse y no destacar. Lógicamente, yo me sentía como el bicho raro todos los días por mi mezcla étnica. Era un poco diferente y lo sabía, pero quería pasar desapercibido como el resto. Intenté vestir igual que mis compañeros. Pero daba igual, seguía siendo demasiado alto o simplemente algo distinto. Ahí empecé a entender que no tengo que vestirme de una manera concreta, porque siempre seré diferente. Así que, ¿por qué no hacer lo que quiera y llevar la ropa que yo elija? Tardé un poco en darme cuenta, es verdad. Creo que estaba en el instituto o en la universidad cuando me percaté de que mis experiencias me ayudaban a crear algo propio, mío, tanto creativa como estilísticamente.