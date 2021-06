Manos a la obra: Cómo crear biomateriales

Consejo 1: No pasa nada si te equivocas

"Me he equivocado muchísimas veces", explica Rikke sobre sus recetas con biomateriales. "Eso solo me ha impulsado a intentarlo una y otra vez. Se trata una fase de aprendizaje".



Ir tanteando las cantidades de ingredientes y las temperaturas dio lugar a nuevas ideas y resultados (como algunos de los de arriba) que Rikke mostró a su equipo. "Es como una exhibición en miniatura de un museo, un vistazo fugaz del futuro".



La curiosidad y tenacidad de Rikke, que nunca se rinde aunque las cosas no salgan como espera, han sido esenciales para el éxito de su proyecto. "Creo que he arriesgado. Sentía curiosidad y quería probarlo yo misma".