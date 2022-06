Mano a mano: Napheesa Collier y Sylvia Fowles

NC: Le hice la misma pregunta hace unos tres días.



SF: Tardé dos años en engordar cuatro kilos y medio, me cuesta mucho engordar.



NC: Menudo problema [risas].



SF: Pero el año pasado, cuando me lesioné, lo tomé como un aviso de que lo tenía todo en mi contra. Mis piernas ya soportan mucho peso, y añadir esos cuatro kilos y medio no era bueno para mis articulaciones. Entonces, desde el año pasado, he cambiado la forma de hacer ciertas cosas. El pilates me ha ayudado mucho. Además, mi dieta no es muy saludable, pero controlo lo que como.



NC: Sí, tienes unos genes increíbles. "Puedo comer lo que me dé la gana, la genética está de mi parte".



SF: ¿Ves todo lo que tengo que aguantar? Montar en bicicleta también ha ayudado, para mí cualquier cosa que me ayude a quitarle peso a las articulaciones es una maravilla.



NC: Yo quiero que me ayude un poco y la respuesta que me da es que la genética está de su parte. [Risas]



SF: Me preguntó qué había hecho para mantener mi cuerpo en forma hasta ahora, y yo le dije que no empecé a tener molestias ni dolores hasta este año. Es el primero que me siento como...



NC: Sí, y cuántos llevas, ¿14? Eso no me ayuda nada, Sylvia.



SF: Lo siento, pero en 14 años no me ha dolido de verdad. Lo siento, ¿qué le hago?