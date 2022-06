Mano a mano: Fran Kirby y Jordan Henderson

Fran: No estoy muy segura. Diría que es peor recuperarse de una derrota que de ganar algo. He ganado la liga varias veces con el Chelsea y siempre lo he disfrutado. Pero estos últimos años he intentado aprender a no emocionarme tanto cuando las cosas van muy bien ni desanimarme demasiado cuando las cosas van mal, porque, si no, puedes sentir una montaña rusa de emociones. Vaivenes constantes de tristeza, felicidad, tristeza, felicidad. Y esos sentimientos afectan a todo lo que haces. Afectan a todo lo que te gusta hacer o lo que te gustaba hacer antes.



Jordan: Totalmente. Creo que eso es muy importante como deportista. No emocionarse ni desanimarse demasiado. Si miro atrás, creo que me resultaba más fácil reaccionar a una derrota, como cuando perdimos contra el Real Madrid en la final de la competición de primera división europea o cuando estuvimos a punto de ganar la liga. Fue tan duro que directamente nos centramos en volver a hacerlo y llegar un paso más lejos. Después de una derrota, sientes el impulso de poner las cosas en su lugar.



Fran: En el deporte siempre tiene que haber un ganador y un perdedor, y no se puede ganar siempre. Obviamente, me duele perder. No me gusta. Soy muy competitiva, incluso en los entrenamientos. Quiero ganar. Pero tuve que cambiar mi forma de enfocarlo para verlo como una lección y no como una derrota.



Jordan: Te entiendo. Siempre he pensado que para tener éxito, hay que perder. Hablo desde la experiencia: tienes que sentir esa derrota. Tienes que pasar por el proceso de afrontar cosas que estén en tu contra. Cuando empecé a jugar en el Liverpool, las adversidades a las que me enfrenté fueron una parte importante de mi carrera y mi crecimiento. Te hacen más fuerte. Te preparan para hacerlo mejor la próxima ocasión. Si miro atrás, ¿nos habríamos motivado para ganar al año siguiente si el Liverpool no hubiera perdido el título de primera división europea contra el Real Madrid? ¿Nos habríamos motivado para ganar al año siguiente si no hubiéramos perdido el título de la primera división inglesa?