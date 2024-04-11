Los 4 mejores estilos con leggings de talla grande Nike

Los 4 mejores leggings de talla grande Nike
Guía de compra
Descubre los mejores leggings de talla grande Nike para cada ocasión, tanto si quieres hacer ejercicio como si quieres tomarte un café.
No todos los leggings son iguales. Aunque puedan parecer similares, el talle, el estilo y el material son elementos clave para garantizar que el ajuste sea cómodo. Tal vez busques la elasticidad de los Nike One para el día a día o una clase de yoga, o el material más firme de los Nike Universa si quieres darlo todo en una sesión de entrenamiento.
¿Buscas unos leggings muy suaves de talle alto y talla grande? No te preocupes. Nike Zenvy tiene todo lo que buscas. También puedes contar con los mejores leggings Nike de talla grande con bolsillos. La línea Nike Go destaca por su ajuste estilizado de compresión ligera y sus 6 espaciosos bolsillos (sí, seis).
Cuando decidas cuáles son los leggings Nike que mejor se adaptan a tus necesidades (aunque es posible que no puedas decidirte solo por unos), echa un vistazo a la guía de tallas de leggings Nike para elegir la talla correcta. Nota: Los leggings Nike de tallas grandes van de la 0X a la 4X.
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Los mejores leggings de talla grande Nike según el ajuste y el tacto
1. Sujeción media: Nike Universa
Si lo que buscas son unos leggings para darlo todo, tu mejor aliado son los Nike Universa. Ofrecen una suavidad excepcional, están hechos de tejido InfinaSmooth de densidad media y contienen al menos un 50 % de fibras de nylon recicladas.
Estos leggings de talla grande no solo son elegantes, sino que están diseñados para estirarse al practicar entrenamientos por intervalos (HIT), step, yoga o cualquier otra actividad, por lo que no tendrás que preocuparte por que se te vea nada. El tejido elástico y duradero es opaco y no se transparenta al hacer sentadillas.
Los bolsillos en ambos lados son casi inapreciables, pero te permiten guardar el móvil o el carné de identidad. Estos leggings de talle alto están disponibles en varias longitudes y atractivos colores pastel, como el violeta y el rosa, además del negro clásico.
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2. Sujeción suave: Nike Zenvy
Te recomendamos que te hagas con más de un par de leggings Nike Zenvy, porque no vas a querer separarte de ellos. Estos leggings de talla grande están disponibles en tonos tierra y en varios diseños de talle alto y distintas longitudes: tres cuartos, 7/8, largo completo y mallas cortas con entrepierna de 20 cm.
Gracias a su diseño estilizado y el ligero tejido InfinaSoft, los Zenvy se sienten como una segunda piel. Son suaves al tacto pero también resistentes, y se mueven contigo cuando te flexionas y estiras. La cintura ancha mantiene la prenda en su sitio y te permite guardar el móvil en el bolsillo de la parte trasera mientras estás en el gimnasio o en cualquier otro sitio.
3. Sujeción firme: Nike Go
Los leggings Nike Go tienen 6 bolsillos. No dos ni tres. Seis. Esto es lo que te ofrecen los Go: 2 bolsillos laterales sin costuras, 3 bolsillos incorporados en la parte trasera de la cintura y 1 bolsillo con cremallera en el muslo. Tendrás espacio de sobra para guardar las llaves, las tarjetas de crédito, el móvil y hasta una barra de bálsamo labial.
Por si tantos bolsillos no son motivo suficiente para comprar estos leggings, los Nike Go también ofrecen un rendimiento excepcional. El tejido InfinaLock de densidad media ofrece compresión y sujeción, por lo que podrás hacer saltos de tijera, saltos con rodillas altas o secuencias de yoga sin necesidad de volver a ajustarlos. Y no serían unos leggings de entrenamiento de la más alta calidad si no contaran con la tecnología de capilarización del sudor Nike Dri-FIT.
La cintura alta y extraancha también ofrece sujeción firme. Incluso puedes ajustar el cordón interno en función de tus necesidades. Hagas lo que hagas, en el gimnasio o al aire libre, los leggings Nike Go te ofrecen versatilidad, tanto si estás en un ring de boxeo como si conduces en hora punta. Están disponibles en cinco longitudes: tres cuartos, pantalón pirata, 7/8, largo completo y mallas cortas con entrepierna de 20 cm.
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4. Los más versátiles para uso diario: Nike One
Si lo que buscas es versatilidad, el material de los Nike One no solo gestiona el sudor (está hecho con fibras de poliéster reciclado y cuenta con la tecnología Nike Dri-FIT), sino que tampoco se transparenta. La tecnología de evaporación rápida Nike Dri-FIT te permite mantener la comodidad tanto si vas a hacer recados como si participas en sesiones de entrenamiento espontáneas.
El tejido suave y elástico también es ideal para hacer yoga de alta intensidad, entrenamientos de fuerza o kickboxing; básicamente, para todas las sesiones en las que tengas que moverte mucho. Los Nike One tienen un ajuste ceñido y se adaptan a tu cuerpo sin restricciones ni bultos, lo que los convierte en la opción ideal para hacer ejercicios en el suelo o acomodarte en el sofá.
No tienes que preocuparte porque se te caigan. Los laterales sin costuras y la parte trasera con forma de V crean una silueta estilizada, y puedes elegir entre un talle medio y alto. Si tienes pensado salir a la calle con los leggings, recuerda que tienen 2 bolsillos ocultos en la cintura: uno pequeño a un lado y uno más grande en la parte trasera.
Texto: Yelena Moroz Alpert