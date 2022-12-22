4 aperitivos saludables que puedes preparar según una nutricionista certificada

Esta receta es un poco más elaborada, pero merece la pena. Tanto si sigues de forma activa una dieta basada en plantas, como si estás buscando la manera de comer más verduras, este plato es una forma infalible de satisfacer hasta a los mayores amantes de la carne.

La coliflor ha acaparado mucha atención en el mundo de la salud por ser una alternativa a los carbohidratos tradicionales, como el arroz o la masa de pizza. Sin embargo, esta verdura crucífera es mucho más que un sustituto del almidón. Una coliflor grande contiene aproximadamente el 30 % de la cantidad diaria recomendada de magnesio para hombres adultos y el 39 % de la cantidad diaria recomendada de magnesio para mujeres adultas, y también más del 400 % de la cantidad diaria recomendada de vitamina C tanto para hombres como para mujeres. Una coliflor grande también es muy rica en proteínas y fibra, que son imprescindibles para la sensación de saciedad y para facilitar la digestión.

Si utilizas harina de avena o pan rallado sin gluten, este aperitivo saludable será apto para quienes sigan una dieta sin gluten, además de para personas vegetarianas y veganas, siempre que la salsa picante que uses no contenga productos lácteos.

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Ingredientes:

1 coliflor troceada

2 cucharadas de aceite de coco

1 taza de harina de avena

1 taza de leche de almendras sin edulcorantes

1/2 cucharadita de sal

2 cucharaditas de ajo en polvo

1/2 taza de salsa picante

2 cucharadas de sirope de arce

Instrucciones:

Para 4 personas