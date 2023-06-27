5 looks de golf para mujer perfectos para el green
Consejos de estilo
Perfecciona tu técnica con estos conjuntos prácticos repletos de estilo.
Cuando te preparas para pasar un día en el campo de golf, parte del proceso consiste en decidir qué conjunto te vas a poner.
Los drives con potencia y los putt precisos son fundamentales para triunfar, y si puedes acompañarlos de un conjunto de golf que derroche estilo, mejor todavía. Además, un conjunto de golf bonito puede potenciar la confianza de las principiantes, ya que ofrece un look perfecto para este deporte. Vestirse para triunfar es el primer paso hacia el éxito.
Spoiler: los mejores outfits de golf van más allá de la típica estética de club de campo. Dale la bienvenida a los tejidos de rendimiento, las zapatillas con estabilidad, los diseños flexibles y los accesorios, desde viseras hasta guantes. Sin embargo, vestirse para jugar al golf no es tan solo una cuestión de preferencias o estilo personal. Los campos de golf privados suelen tener códigos de vestimenta estrictos. También hay otros en los que no hay reglas escritas, pero se sigue el estilo de vestir clásico añadiendo toques de inspiración deportiva.
Los buenos looks de golf para mujer suelen centrarse en el largo y el acabado de las prendas. Por ejemplo: los pantalones cortos, las faldas, los vestidos y las faldas-pantalón deben quedar por encima de la rodilla, pero sin ser demasiado cortos. En cuanto a las partes de arriba, se suelen utilizar sobre todo camisas con cuello, tanto de manga larga como de manga corta o sin mangas. Sin embargo, se suele permitir llevar cualquier camiseta normal, sudaderas de golf con capucha o jerséis con el cuello más alto. Sí, son muchas reglas.
Como hay tantas cosas a tener en cuenta, a continuación te proponemos cinco conjuntos de golf perfectos para mujer. Haz tus mejores jugadas con uno de estos looks.
5 looks de golf Nike para mujer
1.Polo sin mangas + pantalón corto + zapatillas de golf
La prenda principal de los mejores outfits para los días de calor son los polos sin mangas. Además, los pantalones cortos de golf para mujer son un clásico versátil cuando no te apetece llevar falda. El tejido es lo más importante a la hora de elegir estas prendas. Elige modelos hechos con materiales transpirables con gestión de la humedad para mantener la comodidad y la concentración. Por último, unas zapatillas de golf actuales dan un acabado minimalista y ofrecen mucha tracción desde el primer hoyo hasta el último. ¡Ah! Y no te olvides del protector solar.
2.Manga larga + sudadera con capucha + pantalón
Solo las más valientes se atreven con una vuelta de 18 hoyos en un día de frío. Para ello, lo mejor es vestirse adecuadamente con pantalones y prendas que ofrezcan calidez, como una camisa de manga larga y una sudadera con capucha. Asegúrate de que las prendas estén diseñadas con características como tejidos resistentes al viento o repelentes al agua. Quienes ya tienen experiencia saben lo intenso que puede ser el aire frío en el green.
3.Polo de manga corta + pantalón + chaqueta
Cuando participes en un torneo, puedes transmitir la energía típica de un campeonato con un conjunto clásico de golf. Los polos de manga corta siempre son un acierto. Del mismo modo, los pantalones inspirados en los pantalones de vestir cómodos también son una opción sofisticada. Evidentemente, toda jugadora veterana sabe que siempre hay que llevar una chaqueta de golf para entrar en calor o para mantener la calidez en los partidos en los que el frío está muy presente.
4.Vestido + visera + sudadera
Los vestidos de golf son atemporales, por eso son una opción perfecta para tener en el armario. Tanto si siempre llevas modelos lisos como si prefieres los estampados clásicos (como de rayas o de cuadros), este outfit es de lo más práctico y sencillo. Ponte las zapatillas, los guantes, la visera e incluso una prenda de manga larga cálida para los días más fríos. Además, este conjunto te hará destacar entre el sinfín de polos y pantalones chinos. Si no encuentras un vestido de golf en condiciones, puedes decantarte por un vestido deportivo versátil combinado con una chaqueta o una sudadera de chándal.
5.Falda para niña + polo + zapatillas
¿Para las futuras profesionales del golf? A medida que aumentan su colección de prendas y mejoran sus habilidades en el green, pueden combinar de distintas formas artículos versátiles como faldas de golf plisadas y polos. Para completar el look, las zapatillas de golf ayudan a mantener la frescura y ofrecen sujeción.
Texto: Laura Lajiness Kaupke