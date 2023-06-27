5 looks de golf para mujer

Cuando te preparas para pasar un día en el campo de golf, parte del proceso consiste en decidir qué conjunto te vas a poner.

Los drives con potencia y los putt precisos son fundamentales para triunfar, y si puedes acompañarlos de un conjunto de golf que derroche estilo, mejor todavía. Además, un conjunto de golf bonito puede potenciar la confianza de las principiantes, ya que ofrece un look perfecto para este deporte. Vestirse para triunfar es el primer paso hacia el éxito.

Spoiler: los mejores outfits de golf van más allá de la típica estética de club de campo. Dale la bienvenida a los tejidos de rendimiento, las zapatillas con estabilidad, los diseños flexibles y los accesorios, desde viseras hasta guantes. Sin embargo, vestirse para jugar al golf no es tan solo una cuestión de preferencias o estilo personal. Los campos de golf privados suelen tener códigos de vestimenta estrictos. También hay otros en los que no hay reglas escritas, pero se sigue el estilo de vestir clásico añadiendo toques de inspiración deportiva.

Los buenos looks de golf para mujer suelen centrarse en el largo y el acabado de las prendas. Por ejemplo: los pantalones cortos, las faldas, los vestidos y las faldas-pantalón deben quedar por encima de la rodilla, pero sin ser demasiado cortos. En cuanto a las partes de arriba, se suelen utilizar sobre todo camisas con cuello, tanto de manga larga como de manga corta o sin mangas. Sin embargo, se suele permitir llevar cualquier camiseta normal, sudaderas de golf con capucha o jerséis con el cuello más alto. Sí, son muchas reglas.

Como hay tantas cosas a tener en cuenta, a continuación te proponemos cinco conjuntos de golf perfectos para mujer. Haz tus mejores jugadas con uno de estos looks.