Primavera de 2021 de ACG: Crater Lake, Oregón

Esta temporada, queremos hacer algo mágico. Ese tipo de magia que se siente al contemplar el Crater Lake, en Oregón (EE. UU.). El lago más profundo de Estados Unidos es más que un simple lago, ya que su espectacular tono azulado llama la atención de todos los que lo ven. Para la primera colección del año, hemos confiado en nuestro instinto y hemos vuelto a utilizar el sistema de capas que ya conocemos y que nos encanta. La chaqueta Misery Ridge GORE-TEX, la sudadera Polartec Wolf Tree y el chaleco PrimaLoft Rope de Dope presentan una gama de colores nueva, el diseño de las zapatillas Mountain Fly es ahora más bajo y la familia ACG cuenta con nuevas incorporaciones, como la sudadera con capucha Wizard Island. Esta colección te hechizará.