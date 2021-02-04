Primavera de 2021 de ACG: Crater Lake, Oregón

Primavera 2021: Crater Lake, Oregón
Esta temporada, queremos hacer algo mágico. Ese tipo de magia que se siente al contemplar el Crater Lake, en Oregón (EE. UU.). El lago más profundo de Estados Unidos es más que un simple lago, ya que su espectacular tono azulado llama la atención de todos los que lo ven. Para la primera colección del año, hemos confiado en nuestro instinto y hemos vuelto a utilizar el sistema de capas que ya conocemos y que nos encanta. La chaqueta Misery Ridge GORE-TEX, la sudadera Polartec Wolf Tree y el chaleco PrimaLoft Rope de Dope presentan una gama de colores nueva, el diseño de las zapatillas Mountain Fly es ahora más bajo y la familia ACG cuenta con nuevas incorporaciones, como la sudadera con capucha Wizard Island. Esta colección te hechizará.
Gorra: gorra ACG Tailwind; capa exterior impermeable: chaleco Rope De Dope Mazama para mujer; capa base: sudadera Wolf Tree Polartec para mujer; parte de abajo: pantalón militar para mujer; zapatillas: Air Nasu GORE-TEX
Gorra: cinta para el pelo ACG; capa exterior impermeable: chaqueta Misery Ridge GORE-TEX para mujer; zapatillas: Nasu GORE-TEX
Capa exterior impermeable: chaleco Rope De Dope para hombre; capa intermedia cálida: sudadera Wolf Tree para hombre; parte de abajo: falda lisa con relleno reversible Rope de Dope para mujer; pantalón de trail para hombre; zapatillas: Mountain Fly Low GORE-TEX
Capa exterior impermeable: chaqueta Misery Ridge GORE-TEX para hombre; capa intermedia cálida: sudadera Wolf Tree para hombre; parte de abajo: pantalón militar; zapatillas: Mountain Fly Low GORE-TEX