Última actualización: 4 de febrero de 2021

Primavera 2021: Crater Lake, Oregón

Esta temporada, queremos hacer algo mágico. Ese tipo de magia que se siente al contemplar el Crater Lake, en Oregón (EE. UU.). El lago más profundo de Estados Unidos es más que un simple lago, ya que su espectacular tono azulado llama la atención de todos los que lo ven. Para la primera colección del año, hemos confiado en nuestro instinto y hemos vuelto a utilizar el sistema de capas que ya conocemos y que nos encanta. La chaqueta Misery Ridge GORE-TEX, la sudadera Polartec Wolf Tree y el chaleco PrimaLoft Rope de Dope presentan una gama de colores nueva, el diseño de las zapatillas Mountain Fly es ahora más bajo y la familia ACG cuenta con nuevas incorporaciones, como la sudadera con capucha Wizard Island. Esta colección te hechizará.

Comprar la colección
1/3
Primavera de 2021 de ACG: Crater Lake, Oregón
2/3
Primavera de 2021 de ACG: Crater Lake, Oregón
3/3
Primavera de 2021 de ACG: Crater Lake, Oregón

Gorra: gorra ACG Tailwind; capa exterior impermeable: chaleco Rope De Dope Mazama para mujer; capa base: sudadera Wolf Tree Polartec para mujer; parte de abajo: pantalón militar para mujer; zapatillas: Air Nasu GORE-TEX

Primavera de 2021 de ACG: Crater Lake, Oregón

Gorra: gorra ACG Tailwind; capa exterior impermeable: chaleco Rope De Dope Mazama para mujer; capa base: sudadera Wolf Tree Polartec para mujer; parte de abajo: pantalón militar para mujer; zapatillas: Air Nasu GORE-TEX

Primavera de 2021 de ACG: Crater Lake, Oregón
1/3
Primavera de 2021 de ACG: Crater Lake, Oregón
2/3
Primavera de 2021 de ACG: Crater Lake, Oregón
3/3
Primavera de 2021 de ACG: Crater Lake, Oregón
Primavera de 2021 de ACG: Crater Lake, Oregón

Gorra: cinta para el pelo ACG; capa exterior impermeable: chaqueta Misery Ridge GORE-TEX para mujer; zapatillas: Nasu GORE-TEX

Gorra: cinta para el pelo ACG; capa exterior impermeable: chaqueta Misery Ridge GORE-TEX para mujer; zapatillas: Nasu GORE-TEX

Primavera de 2021 de ACG: Crater Lake, Oregón
1/3
Primavera de 2021 de ACG: Crater Lake, Oregón
2/3
Primavera de 2021 de ACG: Crater Lake, Oregón
3/3
Primavera de 2021 de ACG: Crater Lake, Oregón
Primavera de 2021 de ACG: Crater Lake, Oregón

Capa exterior impermeable: chaleco Rope De Dope para hombre; capa intermedia cálida: sudadera Wolf Tree para hombre; parte de abajo: falda lisa con relleno reversible Rope de Dope para mujer; pantalón de trail para hombre; zapatillas: Mountain Fly Low GORE-TEX

Capa exterior impermeable: chaleco Rope De Dope para hombre; capa intermedia cálida: sudadera Wolf Tree para hombre; parte de abajo: falda lisa con relleno reversible Rope de Dope para mujer; pantalón de trail para hombre; zapatillas: Mountain Fly Low GORE-TEX

Primavera de 2021 de ACG: Crater Lake, Oregón
1/3
Primavera de 2021 de ACG: Crater Lake, Oregón
2/3
Primavera de 2021 de ACG: Crater Lake, Oregón
3/3
Primavera de 2021 de ACG: Crater Lake, Oregón
Primavera de 2021 de ACG: Crater Lake, Oregón

Capa exterior impermeable: chaqueta Misery Ridge GORE-TEX para hombre; capa intermedia cálida: sudadera Wolf Tree para hombre; parte de abajo: pantalón militar; zapatillas: Mountain Fly Low GORE-TEX

Comprar ACG

Capa exterior impermeable: chaqueta Misery Ridge GORE-TEX para hombre; capa intermedia cálida: sudadera Wolf Tree para hombre; parte de abajo: pantalón militar; zapatillas: Mountain Fly Low GORE-TEX

Comprar ACG
Primavera de 2021 de ACG: Crater Lake, Oregón
Primavera de 2021 de ACG: Crater Lake, Oregón
Primavera de 2021 de ACG: Crater Lake, Oregón

Publicación original: 3 de febrero de 2021

Historias relacionadas

Ideas de looks para hacer senderismo en todas las estaciones

Consejos de estilo

Ideas de ropa de senderismo para cada estación