Qué llevar para hacer senderismo en cualquier época (y con cualquier tiempo)
Consejos de estilo
Tu guía para hacer senderismo con estilo.
El senderismo es un deporte que puede practicarse durante todo el año y que muchas personas disfrutan sea la época que sea.
Además, no todos los senderos incluyen picos inclinados, travesías estrechas y terrenos rocosos. Un factor en común tanto de senderistas con experiencia o amantes de las rutas circulares como de quienes intercalan senderos sencillos con otros de mayor dificultad es la necesidad de tener una equipación de buena calidad.
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Al elegir tu conjunto de senderismo, decántate por prendas de rendimiento que te protejan frente a los elementos y ofrezcan comodidad y transpirabilidad. Pero no olvides la parte estética, por favor. Al fin y al cabo, se puede llevar la ropa adecuada y hacer senderismo con estilo (sí, nos referimos al gorpcore)
Cómo elegir el tejido adecuado para tus looks de senderismo
Para saber diferenciar un buen look para hacer senderismo del resto de conjuntos de deporte que tienes en el armario, debes fijarte en los materiales antes de considerar otros aspectos clave.
Los tejidos termorreguladores (desde lana hasta tejidos sintéticos como el poliéster reciclado) son fundamentales. Estos tejidos gestionan el sudor para regular la temperatura del cuerpo, como los productos Nike Dri-FIT, que cuentan con un diseño que dispersa el sudor para que se evapore rápidamente.
También es recomendable que compruebes qué tiempo va a hacer para vestirte adecuadamente. Prioriza la protección solar llevando prendas oscuras o que tengan un factor de protección ultravioleta. Llueva o nieve, las prendas de exterior repelentes al agua evitarán que te mojes. También te recomendamos prendas con aislamiento para protegerte y mantener la comodidad y la calidez cuando haga frío. La colección Nike ACG, concretamente, te permite sacar tu espíritu explorador mientras te protege contra los elementos y mantiene la comodidad.
Cómo crear looks para hacer senderismo
Es imprescindible que la silueta y el ajuste te ofrezcan un buen rango de movimiento. Necesitas llevar prendas con elasticidad en cuatro direcciones que se muevan contigo mientras sorteas los obstáculos que te presenta la naturaleza. En ese sentido, ten en cuenta que la durabilidad es otra característica esencial, porque es probable que te enganches o te hagas algún rasguño durante el recorrido. Las ramas de los árboles, los matorrales o muchos otros elementos pueden dañar materiales delicados, así que elige ropa duradera que resista al uso y al desgaste.
Además, también existe un método que te ayudará a crear un look funcional y estiloso para hacer senderismo. Ten presente la silueta y la proporción. Una camiseta ajustada, por ejemplo, combina bien con un pantalón corto o un pantalón de senderismo holgados, y viceversa. Puedes equilibrar los leggings de senderismo con una camiseta más amplia o una sudadera de chándal oversize o de tejido Fleece. Como la clave está en combinar prendas, elige segundas capas y capas exteriores que puedas quitarte y ponerte fácilmente por el camino.
Si tu ropa no tiene mucho color, puedes utilizar zapatillas, calcetines, gorras, gafas de sol y mochilas de tonos más llamativos. Consejo: los tonos neutros casi siempre resultan más versátiles que otros tonos vistosos como el rojo, amarillo o verde lima. Si te gustan los conjuntos atrevidos, anímate con el Color Blocking o con un look monocromático.
Ahora que ya sabes cómo hacer una caminata por la naturaleza con estilo, sigue leyendo para descubrir cinco looks para hacer senderismo en cualquier época y con cualquier tiempo, además de conocer lo último en zapatos y equipación. ¡A la aventura!
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Ideas de ropa de senderismo Nike para cada estación
1.Look de senderismo para verano
Un look de senderismo perfecto para el verano ofrece frescura y protección. Empieza con una camiseta que gestione el sudor, como las de Nike Dri-FIT, que están confeccionadas con un tejido suave y transpirable hecho con fibras de poliéster reciclado, y añade una parte de abajo ligera, como un pantalón corto de nylon repelente al agua.
Rinde homenaje a la diversión y alegría que caracteriza a esta temporada luciendo unas zapatillas de trail o unas gafas de sol coloridas. Sorprende con unas gafas de sol polarizadas de algún color llamativo.
2.Look de senderismo para otoño
Opta por tonos otoñales y prendas cómodas cuando hagas senderismo por los paisajes otoñales llenos de hojas caídas. Para empezar, elige una capa base de manga larga versátil que cuente, de nuevo, con gestión del sudor para regular la temperatura corporal. Los leggings con sujeción y bolsillos son una parte de abajo funcional y básica para todo el año que te permite guardar algo de comer, el móvil y una crema solar de reserva.
A continuación, añade una sudadera con capucha diseñada para el movimiento. Te recomendamos escoger alguna con tecnología Nike Therma-FIT, que ayuda a regular la temperatura corporal, para que puedas conservar la calidez en temperaturas frías, desde el punto de partida hasta la cima. Completa el look con unas zapatillas GORE-TEX con tracción que se ajusten a los tobillos para conseguir una mayor calidez y protección.
3.Look de senderismo para primavera
Pese a ser una época soleada y de florecimiento, en primavera puede llegar a hacer fresco en los senderos, de manera que las prendas de densidad media son la mejor opción. Ya seas de llevar como base una camiseta de manga larga o una de manga corta, añadir una capa más cálida marca la diferencia. El tejido Fleece Nike Polartec debería estar en tu fondo de armario para hacer senderismo. El tejido Fleece ultratranspirable de secado rápido ofrece comodidad en todo tipo de condiciones meteorológicas, tanto para ráfagas de viento como para el frío de por la mañana.
Como parte de abajo, unos pantalones que controlen el sudor y sean holgados pero entallados te aportarán libertad de movimiento y un look elegante sin dar un aspecto demasiado amplio. Las zapatillas y los calcetines de trail coloridos son un toque final divertido que completa a la perfección varias combinaciones de colores.
4.Look de senderismo para invierno
El frío no tiene por qué frenar tus aventuras de senderismo. Elige prendas con aislamiento térmico para protegerte del aire frío y soportar las bajas temperaturas, como los pantalones confeccionados con tejido Nike ACG Polartec, una opción sostenible que utiliza un 100 % de fibras de poliéster reciclado.
Mantén la comodidad añadiendo una chaqueta cálida, plegable, ligera e impermeable encima de una camiseta de manga larga con capilarización del sudor. Opta por una prenda con cremallera en la parte delantera para favorecer la ventilación cuando sientas calor por el camino. Un gorro te ayudará a mantener la calidez y proteger las orejas al mismo tiempo.
5.Look de senderismo para niño/a
Protege bien a tu peque con un look de senderismo a capas lleno de color y estilo. Empieza con una camiseta de manga larga con control del sudor y, cuando haga más frío, añade una chaqueta resistente al agua. Ambos diseños cuentan con aislamiento PrimaLoft para conservar la calidez.
Los pantalones cómodos y holgados con bolsillos son divertidos y funcionales, ya que les permiten guardar los tesoros que vayan descubriendo por el sendero. Y, por supuesto, el look no estaría completo sin estas botas de senderismo. Características como las suelas duraderas con tracción, los revestimientos de goma, el acolchado alrededor de los tobillos y las suelas interiores con espuma suave, aportarán comodidad a sus deditos y les prepararán para hacerse con el sendero.
6.Zapatillas y equipación que deberías tener en cuenta
Las mejores zapatillas de senderismo comparten las mismas características que tus zapatillas deportivas de confianza, como un ajuste con sujeción o unas cómodas suelas interiores de espuma. Otras características específicas para el senderismo son la sujeción alta en los tobillos, las suelas exteriores con tracción adherente y el tejido impermeable GORE-TEX para mantener los pies secos cuando llueve. También hay diseños específicos para el agua, desde sandalias hasta zapatillas sin cordones de tejido Woven, que aportan comodidad y facilitan la tarea de cruzar arroyos poco profundos.
Otro tipo de equipación y accesorios como calcetines, gorras y mochilas de trail harán que tu travesía sea un éxito. Como pasa con la ropa de senderismo, el objetivo es obtener la máxima protección con el menor peso posible, así que las opciones ligeras, duraderas, con gestión del sudor e impermeables son lo ideal.
Qué no debes ponerte para hacer senderismo
Evita ropa demasiado ajustada que limite el movimiento. No obstante, tampoco elijas ropa demasiado holgada que pueda hacerte tropezar o engancharte con algún arbusto. Recuerda protegerte del sol y de las condiciones meteorológicas, y no elijas modelos que expongan mucho la piel. Si lo haces, llévate otra prenda que te proteja.
Los tejidos delicados o de algodón tampoco son lo ideal. Los primeros se rasgan a la primera de cambio, mientras que los otros absorben el sudor y pueden afectar a la manera en la que tu cuerpo regula la temperatura.
Texto: Laura Lajiness Kaupke