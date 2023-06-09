Qué llevar para hacer senderismo en cualquier época (y con cualquier tiempo)

El senderismo es un deporte que puede practicarse durante todo el año y que muchas personas disfrutan sea la época que sea.

Además, no todos los senderos incluyen picos inclinados, travesías estrechas y terrenos rocosos. Un factor en común tanto de senderistas con experiencia o amantes de las rutas circulares como de quienes intercalan senderos sencillos con otros de mayor dificultad es la necesidad de tener una equipación de buena calidad.

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Al elegir tu conjunto de senderismo, decántate por prendas de rendimiento que te protejan frente a los elementos y ofrezcan comodidad y transpirabilidad. Pero no olvides la parte estética, por favor. Al fin y al cabo, se puede llevar la ropa adecuada y hacer senderismo con estilo (sí, nos referimos al gorpcore)