De pequeña, cuando Kameroon Jade llegaba al campo para jugar al fútbol, siempre veía lo mismo: chicos. A veces eran simpáticos, pero siempre había uno o dos que no querían jugar con ella. Kameroon sabía que podía seguirles el ritmo. Estaba segura de que, si le pasaban el balón, marcaría gol. Se sentía frustrada, era muy desmotivador tener que demostrar que valía una y otra vez.

Lo más triste era que sabía que a muchas chicas les encantaría jugar más al fútbol, pero no se sentían seguras bajo la presión a la que les sometían los chicos. Les ponía nerviosas que se pudieran burlar de ellas si fallaban.

Kameroon pensaba: "¿Cómo van a mejorar si ni siquiera pueden entrenar?"