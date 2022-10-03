Historias seleccionadas por Rebel Girls
Yoko Yoko Kameroon Jade Awanda
De pequeña, cada vez que Kameroon Jade quería jugar al fútbol, solo podía hacerlo con chicos. Como se sentía frustrada, decidió que encontraría una manera de que las chicas se sintieran más cómodas en el campo. Más tarde, se convirtió en entrenadora en una organización que creaba espacios deportivos para mujeres. Ahora, enseña a niñas a jugar al fútbol a su manera.
Yoko Yoko Kameroon Jade Awanda, Francia. Fecha de nacimiento: 8 de agosto de 2003. Ilustración de Taylor McManus.
De pequeña, cuando Kameroon Jade llegaba al campo para jugar al fútbol, siempre veía lo mismo: chicos. A veces eran simpáticos, pero siempre había uno o dos que no querían jugar con ella. Kameroon sabía que podía seguirles el ritmo. Estaba segura de que, si le pasaban el balón, marcaría gol. Se sentía frustrada, era muy desmotivador tener que demostrar que valía una y otra vez.
Lo más triste era que sabía que a muchas chicas les encantaría jugar más al fútbol, pero no se sentían seguras bajo la presión a la que les sometían los chicos. Les ponía nerviosas que se pudieran burlar de ellas si fallaban.
Kameroon pensaba: "¿Cómo van a mejorar si ni siquiera pueden entrenar?"
"Cuando te caigas, levántate. Llora si lo necesitas y permítete descansar, pero no te rindas. Cree en tus sueños".
Kameroon se prometió que encontraría la forma de que las chicas se sintieran más seguras en el campo. Empezó a ir a clases para aprender a ser entrenadora. Se apuntó para entrenar a un equipo juvenil en una organización que creaba espacios deportivos para mujeres. Le emocionaba construir un ambiente en el que cualquier persona que quisiera jugar fuese bienvenida.
Cuando se reunieron por primera vez, Kameroon notó que las niñas se alegraron de ver que el campo era todo suyo. Pero la verdadera emoción vino después. Una de las chicas llevó la pierna hacia adelante para chutar el balón, pero falló. Se avergonzó un poco, pero nadie se rio ni puso los ojos en blanco. Kameroon le animó a intentarlo de nuevo. En ese momento, todas las chicas se dieron cuenta de que, en ese espacio, podían cometer errores. Podían aprender a jugar al fútbol a su manera.