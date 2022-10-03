Había una vez una niña que corría tanto que su madre empezó a llamarla "yegua". De pequeña, Jawahir y sus hermanos estaban siempre jugando al fútbol. Jugaban en el jardín y el patio de casa, ¡y a veces hasta dentro también!

De mayor, JJ decidió dedicarse al fútbol profesional y se convirtió en la primera árbitro musulmana de Reino Unido. En cierto momento se dio cuenta de que sus 7 sobrinas estaban siempre a rebosar de energía y necesitaban una actividad en la que volcarla. Se acordó de lo bien que lo pasaba ella jugando al fútbol con sus hermanos y descubrió una oportunidad de mantener el vínculo con este deporte: se convertiría en su entrenadora.

En el primer entrenamiento empezó por las bases. Les enseñó con qué parte del pie se toca el balón y las animó a que esprintaran por el campo. JJ guió a las 7 alegres niñas con distintos ejercicios y las animó a correr un poco más rápido y chutar un poco más fuerte. Se sentía igual que cuando era pequeña.