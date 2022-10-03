Historias seleccionadas por Rebel Girls
JJ Roble
JJ y sus 8 hermanos siempre jugaban al fútbol de pequeños. Tras iniciar su carrera en ese deporte, JJ se convirtió en la primera árbitro mujer y musulmana del Reino Unido. Además, no tardó en ponerse a entrenar a sus 7 sobrinas. Se corrió la voz, y cada vez más niñas de su barrio se presentaron para entrenar con ella con ganas infinitas de aprender. JJ sueña con ver crecer a su equipo hasta formar una liga de jugadoras de todo el país, en la que puedan aprender y tener fe en que todo es posible.
JJ Roble, inglesa. Nacida el 1 de enero de 1994. Ilustración de Adriana Bellet.
Había una vez una niña que corría tanto que su madre empezó a llamarla "yegua". De pequeña, Jawahir y sus hermanos estaban siempre jugando al fútbol. Jugaban en el jardín y el patio de casa, ¡y a veces hasta dentro también!
De mayor, JJ decidió dedicarse al fútbol profesional y se convirtió en la primera árbitro musulmana de Reino Unido. En cierto momento se dio cuenta de que sus 7 sobrinas estaban siempre a rebosar de energía y necesitaban una actividad en la que volcarla. Se acordó de lo bien que lo pasaba ella jugando al fútbol con sus hermanos y descubrió una oportunidad de mantener el vínculo con este deporte: se convertiría en su entrenadora.
En el primer entrenamiento empezó por las bases. Les enseñó con qué parte del pie se toca el balón y las animó a que esprintaran por el campo. JJ guió a las 7 alegres niñas con distintos ejercicios y las animó a correr un poco más rápido y chutar un poco más fuerte. Se sentía igual que cuando era pequeña.
"Tú eres la mejor amiga que vas a tener. Eres la mejor y si trabajas lo suficiente, harás tus sueños realidad".
Al llegar al segundo entrenamietno, JJ se topó con la sorpresa de que había más niñas aparte de sus sobrinas. Todo un grupo de aprendices la estaban esperando con muchas ganas de aprender de ella. A las jugadoras les gusta tanto pasar ese tiempo juntas que el equipo de JJ no tardó en seguir creciendo con más niñas del barrio.
El sueño de JJ es ver a sus atletas crecer como deportistas y como personas. Pero sus objetivos no acaban ahí. Quiere ver toda una liga florecer en torno a su equipo con jugadoras de todo el país. "Quiero ayudar a más niñas a entrar en el deporte. No tienen por qué ser futbolistas. Hay muchos más logros que pueden conseguir. No hay nada imposible".