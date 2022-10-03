En la universidad, estudiaba gestión deportiva y entrenaba para dedicarse al kickboxing de manera profesional.

Llevaba los guantes allá donde fuera para ponerse a practicar siempre que no tuviera clase. Giros, jabs y patadas en el ring. Todo aquello le daba paz y fuerza. Es lo que estaba destinada a hacer.

Pero a los 21 años tuvo un terrible accidente de coche. Cuando los médicos le dijeron que nunca más volvería a competir, solo una pregunta le rondaba la cabeza: ¿y ahora qué?

No tardó en darse cuenta de que el kickboxing podía seguir siendo el centro de su vida, aunque no pudiera subirse al ring para competir. Hoy, Houda entrena a otras chicas y las ayuda a ganar fuerza y seguridad en sí mismas a través del deporte. Su sueño deportivo sigue vivo con las futuras campeonas a las que prepara cada día.