Historias seleccionadas por Rebel Girls
Houda Loukili
Houda vivía por el deporte y sobresalía en todos los que tocaba. Pero su verdadera pasión era el kickboxing. Fue la primera campeona juvenil neerlandesa en llevar hiyab y su sueño era cambiar el mundo y entrenar para ser profesional. No obstante, después de un accidente de coche que le cambió la vida a los 21, tuvo que apartarse del ring y de las competiciones. Pero Houda no es de las que se da por vencida con algo que la llena tanto. Ahora entrena a otras chicas para que se conviertan en las estrellas del futuro.
Houda Loukili. Neerlandesa. Nacida el 18 de septiembre de 1989. Ilustración de Sarah Jones.
Houda vivía por el deporte. Fútbol, natación, judo... daba igual. Sobresalía en todo lo que hacía. Un día, su instructor de kickboxing hizo una exhibición en su colegio. Daba patadas y puñetazos tan rápido que la joven Houda de 11 años no pudo más que caer rendida ante aquella disciplina. Unos días después, estaba apuntándose en la escuela de su zona. Era la única niña, pero eso no le impidió subirse al ring. No tardó en dedicar todas sus horas a entrenar. Incluso mientras hacía cosas normales y corrientes, como hacer la cola para comprar en la panadería.
A los 14, decidió empezar a llevar hiyab. Estaba muy agradecida por su religión y su comunidad espiritual. Y el hiyab era la unión entre las dos. Aunque algunas personas la juzgaron por ello, el hiyab la ayudó a sentirse más empoderada. Un año después, se convirtió en la primera campeona juvenil de Países Bajos. No fue una victoria solo para Houda, sino para todas las chicas que deciden llevar hiyab. "Mi deseo era cambiar el mundo", nos cuenta.
"Cambié de plan y convertí las adversidades en mi fortaleza".
En la universidad, estudiaba gestión deportiva y entrenaba para dedicarse al kickboxing de manera profesional.
Llevaba los guantes allá donde fuera para ponerse a practicar siempre que no tuviera clase. Giros, jabs y patadas en el ring. Todo aquello le daba paz y fuerza. Es lo que estaba destinada a hacer.
Pero a los 21 años tuvo un terrible accidente de coche. Cuando los médicos le dijeron que nunca más volvería a competir, solo una pregunta le rondaba la cabeza: ¿y ahora qué?
No tardó en darse cuenta de que el kickboxing podía seguir siendo el centro de su vida, aunque no pudiera subirse al ring para competir. Hoy, Houda entrena a otras chicas y las ayuda a ganar fuerza y seguridad en sí mismas a través del deporte. Su sueño deportivo sigue vivo con las futuras campeonas a las que prepara cada día.