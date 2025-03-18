El logotipo Nike de A'ja Wilson desafía todas las expectativas

El logotipo de A'ja Wilson no es solo un símbolo estampado en la colección A'One: es toda una declaración de intenciones y un símbolo de la superación de límites. Toda la trayectoria de A'ja se ha centrado en desafiar las expectativas, y su logotipo hace lo mismo. No coincide con la imagen tradicional de logotipo deportivo porque ella tampoco es una atleta convencional.

"Ha dado que hablar para bien y para mal, y sigue siendo un tema candente", afirma Torrocha sobre su diseño. "Eso quiere decir que está presente de alguna manera en tu vida, que lo tienes en mente y que tienes una opinión al respecto. Te saca de tu zona de confort y te permite abrirte a algo menos convencional".

Llevar el logotipo de A'ja Wilson no es una simple decisión, es una declaración de intenciones. Estás apostando por lo irreverente, lo imparable y lo que no se conforma, sino que lidera. No pide reconocimiento, lo exige. Porque destacar no es arriesgado; es la única manera de ser una leyenda como A'ja.