El logotipo Nike de A'ja Wilson desafía todas las expectativas
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El símbolo de la estrella del baloncesto es mucho más que un logotipo: es toda una declaración de su presencia, potencia y personalidad.
A'ja Wilson siempre ha sido diferente. Gracias a su dominio de la cancha y su confianza inquebrantable, su presencia es indiscutible. Ese espíritu queda patente en su logotipo Nike exclusivo, un emblema brillante que refleja su personalidad polifacética, su trayectoria y su impacto. Pero, como cualquier forma de expresión personal potente, la suya no está hecha para que la gente entienda su significado nada más mirarla, sino para conmover.
"Cuando alguien se ponga mis zapatillas o cualquier otra prenda de la colección, quiero que sienta mi apoyo a través de ese logo y que se llene de fuerza para soñar y esforzarse con estilo y seguridad", explica A'ja.
La creación del logotipo de A'ja Wilson fue tan poco convencional como ella. El complejo proceso y un enfoque que ha supuesto toda una sorpresa lo han convertido en un reflejo fiel de una de las figuras más dinámicas del baloncesto.
Un logotipo que da mucho que hablar
Cuando la diseñadora de ropa y experta en zapatillas Nike Josanna Torrocha se propuso crear el logotipo de A'ja, sabía que tenía que ser tan característico y cautivador como la atleta. Debía ser dinámico, llamativo y poco convencional como ella. Reflejar en él la esencia de A'ja implicó redefinir los logotipos deportivos (simétricos y estilizados) y crear uno que transmitiera su energía.
En un principio se plantearon enfoques más sencillos y no lo suficientemente característicos de A'ja. Así que Torrocha trabajó con distintos bocetos para convertir su idea inicial en algo más parecido a una "A". El brillo característico de A'ja acabó convirtiéndose en el elemento principal del diseño como reflejo de la energía de la atleta y de la forma en la que desprende luz allá donde va.
Torrocha estudió el movimiento, la energía y la presencia de A'ja y se inspiró en la escritura de la estrella del baloncesto para hacer un guiño a su inicial "A", una firma personal que hace que este emblema sea inconfundiblemente suyo. El brillo evoca la expresión "diamante en bruto" con la que se refieren a A'ja, a su imponente presencia y a su gusto por los detalles llamativos como la purpurina y las perlas. Incluso la asimetría del diseño rompe con lo establecido y refleja la capacidad de A'ja para llamar la atención a su manera.
El toque final es un sutil pero potente "1" como referencia a la colección Nike A'One de A'ja y su posición en lo más alto del deporte.
"Si no me has visto deslumbrar, ahora lo harás. Prepárate".
A'ja Wilson
Controvertido y potente
Las reacciones al logotipo de A'ja fueron inmediatas y dispares. A algunas personas les encantó su estilo atrevido y original. A otras les costó entenderlo.
"O les encantaba o lo odiaban", afirma Torrocha. "Esa disparidad es lo mejor que puedo conseguir como diseñadora, ya que siempre busco que mi trabajo despierte emociones en la gente. Si sienten indiferencia es porque no lo he hecho bien".
Sin embargo, A'ja lo tuvo claro desde el principio. A diferencia de las alternativas anteriores de Nike, esta reflejaba claramente su esencia: aunque era sorprendente, se inspiraba en aspectos importantes para ella. Conseguir que la gente pudiera reconocer el diseño nada más verlo también fue un aspecto clave de la creación de las zapatillas A'One.
Más que un logotipo: un movimiento
El logotipo de A'ja Wilson no es solo un símbolo estampado en la colección A'One: es toda una declaración de intenciones y un símbolo de la superación de límites. Toda la trayectoria de A'ja se ha centrado en desafiar las expectativas, y su logotipo hace lo mismo. No coincide con la imagen tradicional de logotipo deportivo porque ella tampoco es una atleta convencional.
"Ha dado que hablar para bien y para mal, y sigue siendo un tema candente", afirma Torrocha sobre su diseño. "Eso quiere decir que está presente de alguna manera en tu vida, que lo tienes en mente y que tienes una opinión al respecto. Te saca de tu zona de confort y te permite abrirte a algo menos convencional".
Llevar el logotipo de A'ja Wilson no es una simple decisión, es una declaración de intenciones. Estás apostando por lo irreverente, lo imparable y lo que no se conforma, sino que lidera. No pide reconocimiento, lo exige. Porque destacar no es arriesgado; es la única manera de ser una leyenda como A'ja.