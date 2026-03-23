Pegasus 42: una poderosa actualización de las famosas zapatillas Nike para running en asfalto

Las Pegasus 42: una versión más potente de las icónicas zapatillas de running en asfalto Nike
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Las nuevas Pegasus ofrecen una reactividad sin precedentes y conservan la esencia que las ha convertido en un referente para las sesiones de running diarias.
- Las Nike Pegasus 42, ideales para el día a día, son unas zapatillas de running en asfalto que ofrecen una amortiguación reactiva y un mayor retorno de energía que sus predecesoras, gracias a su unidad Air Zoom curvada de longitud completa.
- La amortiguación adicional en el antepié y la parte superior ligera y transpirable que se adapta perfectamente al pie hacen de estas Pegasus el modelo más cómodo y con más sujeción hasta la fecha.
- La Pegasus 42 presentan un diseño estilizado que cobra vida en múltiples combinaciones de colores.
- El lanzamiento está previsto para el 9 de abril de 2026 en nike.com y en distribuidores seleccionados.
Características y rendimiento de las Nike Pegasus 42
Muy pronto, la comunidad de runners y de entusiastas de las Nike Pegasus podrán calzarse las Pegasus 42, el último modelo de las icónicas zapatillas de running en asfalto, conocidas por su comodidad, reactividad y ligereza.
Lanzadas por primera vez en 1982, las Pegasus se han consolidado como las zapatillas de running con más trayectoria y ventas de Nike, con un enfoque claro en la amortiguación reactiva para el día a día. Las Pegasus 42 mantienen la esencia de siempre, pero incorporan mejoras tecnológicas fascinantes que las convierten en el modelo con más potencia y reactividad hasta la fecha.
Mejoras y diferencias clave de las Nike Pegasus 42
La mejora más notable de estas zapatillas de running tan populares es su unidad Air Zoom curvada de longitud completa, que proporciona una sensación potente y ultrarreactiva similar a la de unas zapatillas de competición en asfalto Nike. Con este nuevo diseño, las Pegasus 42 consiguen como mínimo un 15 % más de retorno de energía que las Pegasus 41.
"Me crié en una tienda especializada en running y he visto de cerca la devoción que despiertan las Pegasus cada año", afirma Ethan Strand, atleta Nike campeón de los 3000 metros en pista cubierta de la NCAA. "Las Pegasus 42 son una evolución fascinante: resultan familiares, pero ofrecen una pisada mejorada. Cuando salgo a correr, puedo sentir el Air bajo los pies, lo que me da más potencia en cada zancada".
Mejoras clave:
- Como mínimo un 15 % más de retorno de energía que las Pegasus 41
- Unidad Air Zoom curvada de longitud completa para maximizar el impulso en la puntera
- Mediasuela de espuma ReactX para una amortiguación reactiva
- Amortiguación adicional en el antepié sin aumentar la altura de la mediasuela
- Sistema de sujeción mejorado en el mediopié
- Plantilla completamente moldeada
- Parte superior ligera y transpirable
- Suela exterior actualizada con tracción mejorada
Amortiguación, sujeción y pisada optimizadas
Las últimas Pegasus maximizan la amortiguación y la sujeción para adaptarse a cualquier ritmo. Las Pegasus 42 mantienen la suavidad de la mediasuela de espuma ReactX del modelo anterior, pero refuerzan la amortiguación, especialmente en la puntera. La innovadora estructura elástica ofrece más amortiguación sin aumentar la altura total de la mediasuela.
El diseño se completa con un nuevo sistema de sujeción en el mediopié, una plantilla completamente moldeada y una parte superior ligera y transpirable que se ajusta al pie. La gran mejora tecnológica es una suela exterior actualizada que garantiza una transición fluida y una tracción superior para dominar cualquier superficie.
Diseño y combinaciones de colores
Visualmente, las Pegasus 42 cautivan con una mediasuela estilizada y un nuevo diseño de la marca Pegasus. El último modelo de estas icónicas zapatillas de running llega en una variedad impactante de combinaciones de colores, desde tonos atrevidos y brillantes hasta neutros más sutiles.
"Con las Pegasus 42, hemos potenciado todo lo que apasiona a la comunidad de runners para crear el modelo más completo de la franquicia", afirma Elliott Heath, experto sénior en zapatillas de Nike Running. "Son una combinación perfecta entre el respeto por el legado y la innovación más puntera. Un diseño icónico que solo Nike podría crear".
El papel de las Pegasus en la línea de running en asfalto de Nike y detalles del lanzamiento
Fecha del lanzamiento
Las Pegasus son uno de los tres modelos centrados en atletas que componen la línea de zapatillas de running en asfalto Nike y ofrecen comodidad a través de la amortiguación. Cada modelo acentúa un tipo específico de amortiguación: la reactiva de las Pegasus, la de sujeción de las Structure y la máxima de las Vomero.
Las Nike Pegasus 42 se lanzarán el 9 de abril de 2026 en nike.com y en distribuidores seleccionados.
Preguntas frecuentes sobre las Nike Pegasus 42
¿Cuál es la fecha de lanzamiento de las Nike Pegasus 42?
Las Nike Pegasus 42 se lanzarán el 9 de abril de 2026.
¿Dónde puedo comprar las Nike Pegasus 42?
Las encontrarás en nike.com y en distribuidores seleccionados.
¿Las Nike Pegasus 42 son unas zapatillas de running?
Sí. Las Nike Pegasus se han ganado a pulso su fama como una de las zapatillas de running más versátiles para el día a día. Desde su lanzamiento en 1982, has acompañado a runners de todo tipo, tanto en asfalto y tiradas largas como en sesiones de baja intensidad, entrenamientos con ritmo controlado y rutinas de gimnasio.
¿Las Nike Pegasus 42 ofrecen más amortiguación que las Pegasus 41?
Sí. Las Pegasus 42 ofrecen como mínimo un 15 % más de retorno de energía que las Pegasus 41 e incluyen una amortiguación adicional en el antepié para garantizar una pisada más propulsiva y reactiva sin renunciar a la comodidad característica de la franquicia.
¿Cuál es el sello de las Nike Pegasus?
Las Nike Pegasus destacan por su amortiguación reactiva y su retorno de energía optimizado, que hacen de ellas unas zapatillas de running en asfalto ideales para sumar kilómetros y entrenar día tras día.
¿Las Nike Pegasus 42 son un modelo de estabilidad?
No. Las Pegasus 42 son unas zapatillas de running neutras. Prescinden de elementos de estabilidad tradicionales como los refuerzos o los sistemas de guía estructurados. Si buscas más estabilidad, opta por modelos como las Structure.
¿Cuáles son las mejores zapatillas Nike para correr a diario?
Las Nike Pegasus son una opción muy popular entre la comunidad de runners que sale a correr a diario, gracias a su equilibrio entre amortiguación, reactividad y durabilidad.
¿Las Nike Pegasus 42 funcionan bien con ritmos rápidos?
Sí. Con una unidad Air Zoom curvada de longitud completa y como mínimo un 15 % más de retorno de energía que el modelo anterior, las Pegasus 42 ofrecen una pisada más propulsiva y son ideales para entrenamientos rápidos y con ritmo controlado, sin renunciar a la comodidad de siempre.
¿Cuánto duran las Nike Pegasus 42?
De media, las Nike Pegasus te acompañarán unos 300-500 km, aunque depende de factores como el peso corporal, la superficie, tu técnica y el uso que hagas de ellas.