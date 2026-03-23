Pegasus 42: una poderosa actualización de las famosas zapatillas Nike para running en asfalto

Muy pronto, la comunidad de runners y de entusiastas de las Nike Pegasus podrán calzarse las Pegasus 42, el último modelo de las icónicas zapatillas de running en asfalto, conocidas por su comodidad, reactividad y ligereza.

Lanzadas por primera vez en 1982, las Pegasus se han consolidado como las zapatillas de running con más trayectoria y ventas de Nike, con un enfoque claro en la amortiguación reactiva para el día a día. Las Pegasus 42 mantienen la esencia de siempre, pero incorporan mejoras tecnológicas fascinantes que las convierten en el modelo con más potencia y reactividad hasta la fecha.