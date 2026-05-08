Jayson Tatum vuelve a la cancha con las Tatum 4 de la franquicia Jordan

Quienes esperaban el regreso de Jason Tatum a las canchas ahora tienen otro motivo más de celebración: la vuelta de la estrella de los Bolton Celtics viene acompañada de sus nuevas zapatillas exclusivas de la franquicia Jordan, las Tatum 4.

La cuarta entrega de su línea está pensada no solo para triunfar, sino también para sobreponerse a las adversidades. Tras el diseño sencillo pero distintivo de las Tatum 4 se esconden unas zapatillas innovadoras que acompañan sus movimientos rápidos de siempre con energía, fluidez y eficiencia.

"La grandeza no consiste solo en ganar. También se trata de encarar los reveses y seguir adelante. Volver a rendir al máximo no ha sido tarea fácil, pero cada reto me ha enseñado algo y me ha hecho más fuerte", afirma Jayson. "Las Tatum 4 forman parte de ese camino: están hechas para darlo todo y me recuerdan el valor de la resiliencia cuando apuntas alto de verdad".