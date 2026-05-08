Jayson Tatum vuelve a la cancha con las Tatum 4 de la franquicia Jordan
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Después de lesionarse gravemente en los playoffs de 2025, la estrella de los Celtics vuelve con unas nuevas zapatillas exclusivas basadas en el liderazgo dentro y fuera de la cancha.
- Con el regreso de Jayson Tatum a la NBA tras su lesión en los playoffs de 2025, llegan las Tatum 4, sus últimas zapatillas exclusivas de la franquicia Jordan.
- Ofrecen un ajuste que se adapta al pie para potenciar el rendimiento y son las más ligeras de la línea de baloncesto de la franquicia Jordan.
- Las Tatum 4 se lanzaron en tallas para adultos y niños en Jordan.com y en tiendas seleccionadas el 10 de octubre de 2025.
Quienes esperaban el regreso de Jason Tatum a las canchas ahora tienen otro motivo más de celebración: la vuelta de la estrella de los Bolton Celtics viene acompañada de sus nuevas zapatillas exclusivas de la franquicia Jordan, las Tatum 4.
La cuarta entrega de su línea está pensada no solo para triunfar, sino también para sobreponerse a las adversidades. Tras el diseño sencillo pero distintivo de las Tatum 4 se esconden unas zapatillas innovadoras que acompañan sus movimientos rápidos de siempre con energía, fluidez y eficiencia.
"La grandeza no consiste solo en ganar. También se trata de encarar los reveses y seguir adelante. Volver a rendir al máximo no ha sido tarea fácil, pero cada reto me ha enseñado algo y me ha hecho más fuerte", afirma Jayson. "Las Tatum 4 forman parte de ese camino: están hechas para darlo todo y me recuerdan el valor de la resiliencia cuando apuntas alto de verdad".
El último modelo exclusivo de la estrella del baloncesto, que sigue siendo el más ligero de la línea de baloncesto Jordan, se adapta al pie para ofrecer la máxima flexibilidad y una mayor estabilidad. La unidad Strobel con costura en S y la mediasuela Cushlon 3.0 aportan suavidad y una reactividad revolucionaria, mientras que la unidad Air Zoom en el antepié suma una sensación de propulsión. Además, el nuevo estabilizador de TPU ayuda a sujetar el pie al encadenar movimientos.
La mayor estabilidad de las Tatum 4 también se debe a su parte superior moldeada. Combina una base con elástico en cuatro direcciones con canales de tracción múltiples en la suela exterior para respaldar movimientos rápidos en la cancha.
"La combinación de Cushlon 3.0, Air Zoom en el antepié y un estabilizador en el mediopié ofrece la reactividad y la contención que necesitan los atletas de élite, mientras que el diseño cercano al pie favorece un movimiento rápido y seguro", explica Edric Egberuare, director de la línea de producto de zapatillas globales de la franquicia Jordan.
Las Tatum 4 se lanzarán en la combinación de colores St. Louis, en homenaje a la ciudad que vio nacer a Jayson. Destacan su exterior rojo y blanco an ante de primera calidad con acabados de lujo, detalles de malla de diseño reflectante que capturan la energía de su ciudad natal y el "0" en el talón, que alude a su dorsal y replica su característico collar.
Las Tatum 4 celebran tanto el camino recorrido como el que está por venir.
"Con las Tatum 4, quisimos crear un modelo que reflejase la evolución de Jayson, no solo en la cancha, sino también como líder", añade Edric. "Son un sistema de rendimiento pensado para el trote diario y para los futuros talentos que ven en Jason no solo una estrella, sino un referente de hasta dónde se puede llegar".
Las Tatum 4 de la franquicia Jordan se lanzaron el 10 de octubre de 2025 en Jordan.com y en tiendas seleccionadas en tallas para adultos y niños.