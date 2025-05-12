Saca tu Kevin Durant interior con las Nike KD18
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Haciendo un guiño al estilo único de Kevin Durant dentro y fuera de la cancha, las Nike KD18 ofrecen aún más comodidad y control combinando el legado del baloncesto con la última innovación en zapatillas.
Kevin Durant es una eminencia del baloncesto. Tiene una de las combinaciones de habilidades más únicas y espectaculares jamás vistas en la cancha y mejora continuamente su técnica con una eficiencia natural que supera el paso del tiempo.
Una estrella como él necesita unas zapatillas a la altura de la grandeza, como las Nike KD18. Más que unas simples zapatillas, son una herramienta que mejora el rendimiento al más puro estilo de Durant e impulsa la cultura del baloncesto con las últimas innovaciones de Nike y un diseño contemporáneo.
Comodidad y control en todo momento
Estas zapatillas exclusivas cuentan con un nuevo diseño que sujeta el pie para darte un control y una comodidad revolucionarios. Además, están diseñadas para que baloncestistas de todos los niveles saquen el Kevin Durant que llevan dentro e impulsen su juego.
Lo que diferencia principalmente a las KD18 del resto es la estabilidad del mediopié, ya que proporcionan contención durante los movimientos explosivos sin renunciar a la flexibilidad. Tanto si vas a por la pelota como si vas a saltar para hacer un tiro en suspensión, te transmiten la confianza necesaria para jugar a toda velocidad.
La base reforzada con la última tecnología de amortiguación de Nike te da el equilibrio y la estabilidad necesarios para los primeros pasos rápidos y los aterrizajes suaves. En combinación con las unidades Air Zoom de la puntera y el talón, el diseño de la planta del pie ofrece el ajuste que tanto gusta de los modelos Durant anteriores.
"Lo que se espera de cualquier modelo de la línea exclusiva de KD es que ofrezca lo mejor en rendimiento y comodidad", afirma Ross Klein, responsable sénior de diseño de zapatillas de baloncesto Nike para hombre. "El objetivo de estas zapatillas es ayudar al jugador en su próximo movimiento. Por eso, la firmeza del mediopié y la gran tracción de la planta le proporcionan tanto a Kevin como a quien las lleve la confianza que necesitan para llegar donde quieran".
Sujeción para tenerlo todo bajo control
Las KD18 proporcionan a quienes quieren jugar como Kevin Durant una sensación natural que favorece los movimientos revolucionarios y una técnica para batir récords.
La seña de identidad de Durant en la cancha es su capacidad para dominar el partido desde cualquier posición, en cualquier lugar y en cualquier momento. Estas zapatillas están diseñadas para ofrecer esa versatilidad. Su sistema de amortiguación premium absorbe los impactos y favorece los despegues rápidos para que puedas lanzar tiros en suspensión y anotar triples, y moverte a toda velocidad hacia el aro.
El patrón de tracción de las zapatillas, que refleja la naturalidad que caracteriza el juego de KD, permite hacer cortes y completar jugadas ofensivas con mucha fluidez. Los materiales ligeros conservan más energía durante el partido, lo que ayuda a mantener las piernas descansadas para los momentos claves.
Rendimiento y estilo
Aunque las KD18 se diseñaron para potenciar el rendimiento y el estilo de juego de Durant, la estética no se queda atrás. El modelo rinde homenaje al legado de las zapatillas de baloncesto con un look contemporáneo inspirado en un elemento de lo más original, las zapatillas de trail Nike Terra Humara de finales de los 90, y una combinación de diseño retro con el estilo contemporáneo de Durant, creando así un lienzo en blanco perfecto para materiales y colores atrevidos.
Estas zapatillas no pasarán desapercibidas ni dentro ni fuera de la cancha: son toda una declaración de intenciones con la que reflejar la actitud de Durant sobre el parqué y en la calle.
Las KD18 se presentaron antes del All-Star Weekend de la NBA como parte de la colección Nike Black Label, con un lanzamiento inicial de solo 1.988 pares en tiendas como homenaje al año de nacimiento de Durant. Si quieres conseguir este diseño de KD, entre abril y mayo de 2025 estarán disponibles en todo el mundo más modelos y combinaciones de colores.
Ponte las Nike KD18 y descubre la grandeza de Kevin Durant.
Preguntas más frecuentes
¿Cuánto cuestan las KD18?
Las KD18 están disponibles en tallas para adultos por 160 $. Los precios podrán variar según vayan saliendo combinaciones de colores y modelos. Echa un vistazo a la línea de productos Nike de Kevin Durant para ver más actualizaciones.
¿Cuándo se lanzaron las Nike KD18?
Las KD18 se presentaron antes del All-Star Weekend de la NBA de 2025 en San Francisco como parte de la colección de zapatillas de baloncesto Nike Black Label. Solo hubo 1.988 pares disponibles en las tiendas, coincidiendo con el año en que nació Durant. El modelo se lanzó en más combinaciones de colores entre abril y mayo de 2025.
¿Dónde puedo comprar las Nike KD18 Black Label?
Como parte de su colección Black Label de zapatillas exclusivas, Nike ha lanzado modelos exclusivas para las estrellas del baloncesto Kevin Durant, LeBron James, Ja Morant, Devin Booker, Victor Wembanyama, Sabrina Ionescu y Giannis Antetokounmpo. Las KD18 "Black Label" están disponibles en algunos establecimientos Nike Basketball, en tiendas, online y en Nike.com.