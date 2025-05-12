Saca tu Kevin Durant interior con las Nike KD18

Estas zapatillas exclusivas cuentan con un nuevo diseño que sujeta el pie para darte un control y una comodidad revolucionarios. Además, están diseñadas para que baloncestistas de todos los niveles saquen el Kevin Durant que llevan dentro e impulsen su juego.

Lo que diferencia principalmente a las KD18 del resto es la estabilidad del mediopié, ya que proporcionan contención durante los movimientos explosivos sin renunciar a la flexibilidad. Tanto si vas a por la pelota como si vas a saltar para hacer un tiro en suspensión, te transmiten la confianza necesaria para jugar a toda velocidad.

La base reforzada con la última tecnología de amortiguación de Nike te da el equilibrio y la estabilidad necesarios para los primeros pasos rápidos y los aterrizajes suaves. En combinación con las unidades Air Zoom de la puntera y el talón, el diseño de la planta del pie ofrece el ajuste que tanto gusta de los modelos Durant anteriores.