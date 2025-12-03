Devin Booker inicia un nuevo capítulo de su historia con Nike con las Book 2

Las Nike Book 2 combinan características de diseño antiguas y nuevas. Se inspiran en los modelos de baloncesto de Nike de la vieja escuela, pero mejorados con un toque actual. Por ejemplo, la suela resistente de las Nike Book 2 presenta un patrón de tracción en espiga que se inspira en las Nike Air Force 1, pero con una base más ancha y con mayor sujeción que aporta una mayor estabilidad.

Las Nike Book 2 ofrecen tanto diseños retro como actuales, así que hay mucho donde elegir. Dos modelos cuentan con una parte superior de malla ligera, similar a la Nike Air Zoom Spiridon original de 1997, mientras que los otros tienen un look más contemporáneo, con una nueva parte superior moldeada que proporciona el mismo soporte en el mediopié y un ajuste firme similar al de las características zapatillas de baloncesto Nike.

El alero de los Phoenix Suns añadió intrincados elementos de diseño a sus zapatillas exclusivas para seguir contando su historia. Por ejemplo, la suela exterior de las Book 2 presenta un motivo inspirado en los cactus, en clara referencia a Phoenix (Arizona), la ciudad del desierto donde Booker dejó su huella en la NBA. Además, las combinaciones de colores de las Book 2 simbolizan el ascenso de la superestrella, desde su destacado papel en el baloncesto universitario hasta convertirse en All-Star de los Phoenix Suns en la NBA.