Devin Booker inicia un nuevo capítulo de su historia con Nike con las Book 2
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La segunda colección de ropa y zapatillas exclusivas de la estrella de la NBA combina un estilo vintage con detalles contemporáneos y tecnologías de rendimiento innovadoras. El resultado es un fiel reflejo de su estilo personal y su destacada carrera con los Phoenix Suns.
- Las Nike Book 2, las segundas zapatillas exclusivas de Devin Booker, son una versión moderna del estilo clásico de las zapatillas de baloncesto, ideales tanto para la cancha como para la calle.
- Presentan un perfil que te hará sentir cerca de la cancha, sin sacrificar la comodidad.
- La colección de ropa Book 2, que combina características retro y modernas, celebra la cultura del baloncesto, los logros profesionales de Booker con los Phoenix Suns y su estilo personal.
- No te pierdas el lanzamiento de las zapatillas y la ropa Book 2 en Nike.com y en distribuidores seleccionados en enero de 2026.
El siguiente capítulo de Devin Booker con Nike acaba de comenzar. El jugador estrella de los Phoenix Suns lanza sus segundas zapatillas exclusivas Nike, las Book 2, complementadas por una colección de ropa. La esperada segunda parte de las Nike Book 1 es una versión moderna de las zapatillas de baloncesto retro de Nike. Sus elementos de diseño se inspiran en el estilo personal de Booker, celebran los éxitos de la estrella con los Phoenix Suns y hacen un guiño a la ciudad en mitad del desierto donde desarrolló su carrera profesional.
La clave del diseño de las Book 2 y la visión de Booker es su perfil bajo. "Para mí era muy importante sentir la cancha y estar un poco más cerca del suelo", dice. Y, gracias a la combinación estratégica de las tecnologías de Nike para zapatillas de baloncesto, las Book 2 no sacrifican la comodidad en aras de la innovación.
Al igual que sus predecesoras, las Book 2 ocultan sus tecnologías de rendimiento detrás de un exterior clásico y sin adornos. El resultado son unas zapatillas de baloncesto que valen tanto en la cancha como en la calle. Ben Nethongkome, diseñador principal del calzado Devin Booker, afirma: "Al eliminar materiales para acercarnos al suelo, pudimos trasladar la unidad Air Zoom desde el talón hasta el antepié. De este modo, conseguimos la sensación y el rendimiento que deseaba Devin y redujimos el peso".
"Nos inspiramos mucho en las zapatillas clásicas", afirma Booker. "Por ejemplo, las Air Zoom Spiridon. Con los primeros modelos, quería rendir homenaje a Phoenix, con naranja y negro para las versiones de color de Phoenix y Rising, para ofrecer a la afición algo con lo que destacar en cada partido".
Las Nike Book 2 combinan características de diseño antiguas y nuevas. Se inspiran en los modelos de baloncesto de Nike de la vieja escuela, pero mejorados con un toque actual. Por ejemplo, la suela resistente de las Nike Book 2 presenta un patrón de tracción en espiga que se inspira en las Nike Air Force 1, pero con una base más ancha y con mayor sujeción que aporta una mayor estabilidad.
Las Nike Book 2 ofrecen tanto diseños retro como actuales, así que hay mucho donde elegir. Dos modelos cuentan con una parte superior de malla ligera, similar a la Nike Air Zoom Spiridon original de 1997, mientras que los otros tienen un look más contemporáneo, con una nueva parte superior moldeada que proporciona el mismo soporte en el mediopié y un ajuste firme similar al de las características zapatillas de baloncesto Nike.
El alero de los Phoenix Suns añadió intrincados elementos de diseño a sus zapatillas exclusivas para seguir contando su historia. Por ejemplo, la suela exterior de las Book 2 presenta un motivo inspirado en los cactus, en clara referencia a Phoenix (Arizona), la ciudad del desierto donde Booker dejó su huella en la NBA. Además, las combinaciones de colores de las Book 2 simbolizan el ascenso de la superestrella, desde su destacado papel en el baloncesto universitario hasta convertirse en All-Star de los Phoenix Suns en la NBA.
Esta historia también se refleja en la colección de ropa Book 2, un interesante añadido que celebra la cultura del baloncesto, la vida en el desierto y los logros de Booker con los Phoenix Suns. Comprende ocho versátiles prendas, desde camisetas hasta conjuntos a juego, confeccionadas con telas premium, de alta densidad y acabadas con grabado láser para lograr un aspecto desteñido por el sol. Cada producto de la colección cuenta una parte de la historia de la estrella del baloncesto mediante una minuciosa atención al detalle. Por ejemplo, hay una camiseta de manga larga que rinde homenaje al querido perro de Devin, Haven, y una camisa recortada con un borde sin rematar que se ha diseñado según las especificaciones exactas del atleta destacado de Nike.
Las zapatillas y la ropa Nike Book 2 se pondrán a la venta en enero de 2026 en nike.com y en tiendas seleccionadas.