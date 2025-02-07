A’ja Wilson atrae todas las miradas con Nike A’One, su primera colección de ropa y zapatillas exclusivas
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"Estas zapatillas son todo lo que necesito, ya que tienen en cuenta mi técnica y estilo. Además, están diseñadas para motivar a las nuevas generaciones a atreverse a ganar".
A’ja Wilson ha ganado 2 anillos de la WNBA, 2 medallas de oro olímpicas, una corona de la NCAA y 3 premios MVP de la WNBA.
Y todo esto antes de alcanzar un nuevo hito: el lanzamiento de las A’One.
Las primeras zapatillas exclusivas Nike de A’ja están diseñadas para impulsar su rendimiento y que deje atrás a la defensa. "Si crees que me has visto dar lo mejor de mí, vuelve a mirar", afirma Wilson, que ya es una de las más grandes estrellas del baloncesto.
Tras 2 años de desarrollo, las zapatillas de baloncesto exclusivas Nike A’One están a punto de lanzarse para impulsar el rendimiento de los y las baloncestistas, tanto si juegan en la élite de este deporte como si están empezando. "Desde el principio diseñamos este modelo para potenciar mis habilidades en la cancha y dar a las nuevas generaciones una herramienta para superar sus límites", explica Wilson.
"A’ja es todo un referente para la juventud, una fuente de inspiración", comenta Ben Nethongkome, diseñador principal de las A’One. "Hemos diseñado las Nike A’One para que, cuando las niñas se las pongan, sientan el apoyo de A’ja y sepan que un día podrán ser como ella".
Este modelo proporciona la mejor combinación de comodidad y versatilidad para dar a los y las baloncestistas todo lo que necesitan: amortiguación, tracción, buen ajuste y sujeción. La espuma Cushlon ST2 cuenta con una base firme para ofrecer una capacidad de respuesta superpotente, amortiguar todos los impactos y ayudarte a bordar cualquier jugada en la cancha. El patrón de tracción actualizado permite hacer cortes, giros y desplazamientos laterales con precisión. La suela interior con sujeción y la parte superior de malla transpirable ofrecen un ajuste ceñido para ejecutar movimientos dinámicos y ser imparable.
"Las A’One se han diseñado para superar obstáculos y ayudarte a tener el control en cada jugada desde que empieza el partido", afirma Wilson. "Desde el principio tuvimos claro que nuestro objetivo con estas zapatillas era potenciar mi técnica y darle a la nueva generación una herramienta que la ayudase a subir de nivel en la cancha. Las A’One cumplen este propósito a la perfección y son justo lo que necesito para mejorar mi rendimiento e inspirar a las nuevas estrellas a darlo todo en cada partido".
El inconfundible estilo de Wilson se refleja en la combinación de colores del lanzamiento Pink A’ura, con atrevidas capas de rosa, su color favorito, que reflejan la confianza, la lealtad y la pasión que la caracterizan. Wilson tiene la energía de las personas Leo, que queda clara en este diseño.
Las A’One también cuentan con detalles muy personales, como acabados inspirados en el collar de perlas que le regaló su abuela cuando era niña, que para Wilson representa la fuerza. Los símbolos celtas, que significan "mamá" y "papá", rinden homenaje a los padres de la jugadora, sin los que su éxito no habría sido posible.
El deseo de Wilson de inspirar a otras personas queda patente en varias citas con un significado especial para ella. La suela exterior tiene la frase favorita de la difunta abuela de Wilson: "As a matter of fact, the best is yet to come." (De hecho, lo mejor está por venir). En el talón aparece reflejada una cita pospartido que representa la tenacidad de A’ja: "Weakness, weakness. We don't have time for that." (Debilidad, debilidad. No hay tiempo para eso).
El detalle que más destaca en este nuevo modelo es el exclusivo logotipo con estrella de Wilson, que la baloncestista presentó en 2024. Inspirado en su firma (Wilson siempre dibujaba una estrella en la inicial de su nombre), este detalle también hace referencia a su papel como estrella del baloncesto que anima a la nueva generación de niñas a perseguir sus sueños. Por eso, las Nike A’One estarán disponibles en tallas infantiles desde la 32.
"Cuando alguien se ponga mis zapatillas o cualquier otra prenda de la colección, quiero que sienta mi apoyo a través de ese logo y que se llene de fuerza para soñar y esforzarse con estilo y seguridad", explica Wilson.
Este concepto de seguridad y elegancia se mantiene en toda la colección de ropa exclusiva de Wilson con 8 prendas para mujer, hombre y niño/a que desprenden el estilo personal de la deportista. Aunque ya hay a la venta réplicas de la camiseta de A’ja, la nueva colección combina la alta costura con el estilo deportivo clásico como guiño a los looks atrevidos de Wilson, tanto dentro como fuera de la cancha, que siempre dan que hablar.
Una prenda emblemática de los outfits de A’ja son los leggings A’Symmetric, un modelo de compresión de una sola pernera que Wilson creó. En 2018, durante su año de novata, Wilson cortó una de las perneras de sus leggings para disfrutar de calidez y una mayor sensación de libertad en la pierna que tenía lesionada. Aquel gesto se convirtió en una gran tendencia de moda que imitaron otras personas. Las camisetas de ajuste corto y largo completan la atrevida selección de ropa para mujer.
Disponibles en tallas para adulto y niño/a, las chanclas Nike A’One Calm están inspiradas en otro básico de los outfits de Wilson: las chanclas Nike Calm. Wilson se pone este modelo con espuma suave y firme al salir de la cama por las mañanas, después de entrenar y para los viajes por carretera.
Otras prendas ideales para niño/a son las mallas de baloncesto A’Symmetric, la sudadera con capucha, el pantalón corto de malla y la camiseta.
"Mi primera colección A’One refleja tanto mi forma de ver el futuro del deporte como todo aquello que me inspira a rendir al máximo y derrochar estilo cada día", afirma Wilson.
Las zapatillas y la colección de la estrella del baloncesto están inspiradas en sus esfuerzos para motivar a la nueva generación de atletas dentro y fuera de la cancha. Wilson se unió a la lista de atletas destacadas Nike durante la primavera de 2024 sumándose a un equipo en ciernes de mujeres que han colaborado con la marca para lanzar colecciones exclusivas con un significado más profundo. La jugadora lleva mucho tiempo siendo atleta Nike y forma parte del Nike Athlete Think Tank desde 2022, donde ayuda a explicar cómo la marca crea productos innovadores, experiencias relevantes y comunidades de apoyo para mujeres y niñas.
La colección de ropa y zapatillas Nike A'One y las chanclas Calm estarán disponibles en la SNKRS App, nike.com y tiendas seleccionadas en mayo del 2025.