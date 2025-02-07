A’ja Wilson atrae todas las miradas con Nike A’One, su primera colección de ropa y zapatillas exclusivas

El detalle que más destaca en este nuevo modelo es el exclusivo logotipo con estrella de Wilson, que la baloncestista presentó en 2024. Inspirado en su firma (Wilson siempre dibujaba una estrella en la inicial de su nombre), este detalle también hace referencia a su papel como estrella del baloncesto que anima a la nueva generación de niñas a perseguir sus sueños. Por eso, las Nike A’One estarán disponibles en tallas infantiles desde la 32.

"Cuando alguien se ponga mis zapatillas o cualquier otra prenda de la colección, quiero que sienta mi apoyo a través de ese logo y que se llene de fuerza para soñar y esforzarse con estilo y seguridad", explica Wilson.

Este concepto de seguridad y elegancia se mantiene en toda la colección de ropa exclusiva de Wilson con 8 prendas para mujer, hombre y niño/a que desprenden el estilo personal de la deportista. Aunque ya hay a la venta réplicas de la camiseta de A’ja, la nueva colección combina la alta costura con el estilo deportivo clásico como guiño a los looks atrevidos de Wilson, tanto dentro como fuera de la cancha, que siempre dan que hablar.

Una prenda emblemática de los outfits de A’ja son los leggings A’Symmetric, un modelo de compresión de una sola pernera que Wilson creó. En 2018, durante su año de novata, Wilson cortó una de las perneras de sus leggings para disfrutar de calidez y una mayor sensación de libertad en la pierna que tenía lesionada. Aquel gesto se convirtió en una gran tendencia de moda que imitaron otras personas. Las camisetas de ajuste corto y largo completan la atrevida selección de ropa para mujer.

Disponibles en tallas para adulto y niño/a, las chanclas Nike A’One Calm están inspiradas en otro básico de los outfits de Wilson: las chanclas Nike Calm. Wilson se pone este modelo con espuma suave y firme al salir de la cama por las mañanas, después de entrenar y para los viajes por carretera.

Otras prendas ideales para niño/a son las mallas de baloncesto A’Symmetric, la sudadera con capucha, el pantalón corto de malla y la camiseta.

"Mi primera colección A’One refleja tanto mi forma de ver el futuro del deporte como todo aquello que me inspira a rendir al máximo y derrochar estilo cada día", afirma Wilson.