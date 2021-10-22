Por encima de las nubes: Canchas en azoteas de Hong Kong

Melody Siu se enfrentó a un pequeño dilema en el colegio: amaba la ciencia tanto como el arte. Al final, escogió ambos. “Es natural que, cuando imaginas un futuro [combinando] estas dos disciplinas, pienses en algo como la arquitectura”, dice sobre su trayectoria profesional.



Hoy en día, como diseñadora arquitectónica sénior en el One Bite Design Studio de Hong Kong, Melody combina arte y ciencia a diario. Por su escritorio pasa todo tipo de proyectos sobre espacio público, desde plácidas tiendas de té hasta bulliciosos vestíbulos de hoteles o canchas de baloncesto en la azotea de los muchos edificios de viviendas de la región.



Cada encargo tiene su propia lista de consideraciones únicas, así que la primera vez que Melody y el equipo aceptaron un rediseño de pistas de baloncesto, tuvieron que aprender sobre la marcha. Con cuatro proyectos de este tipo ya completados, han identificado algunas reglas básicas funcionales. Piensa en esto como un manual de diseño de pistas deportivas:



Diseña para que dure. Cuando se trata de espacios públicos, la estética no importa si no hay longevidad. “Hay que elegir el color de base adecuado para la cancha, para que no se raye ni se marque fácilmente”, dice Melody.





Cuando se trata de espacios públicos, la estética no importa si no hay longevidad. “Hay que elegir el color de base adecuado para la cancha, para que no se raye ni se marque fácilmente”, dice Melody. Usa el espacio limitado de forma eficiente. El baloncesto es tan popular en Hong Kong que a menudo hay que esperar hasta una hora para poder jugar. Cuantas más pistas se puedan diseñar para que quepan en el espacio de juego, más personas podrán jugar.





El baloncesto es tan popular en Hong Kong que a menudo hay que esperar hasta una hora para poder jugar. Cuantas más pistas se puedan diseñar para que quepan en el espacio de juego, más personas podrán jugar. Colabora con la comunidad. Para sacar el máximo partido, las pistas deportivas deben diseñarse según las especificaciones correctas. Como Melody y el equipo no eran expertos en baloncesto, buscaron colaboradores que sí lo fueran.





Para sacar el máximo partido, las pistas deportivas deben diseñarse según las especificaciones correctas. Como Melody y el equipo no eran expertos en baloncesto, buscaron colaboradores que sí lo fueran. Trabaja con lo que tienes. Renovar una estructura existente es un reto totalmente diferente a empezar desde cero. La resolución creativa de problemas y la aceptación de las restricciones se convierten en el quid de la cuestión.



En el vídeo de arriba descubrirás cómo un grupo de diseñadores, atletas y amantes del baloncesto trabajan en equipo para revitalizar canchas públicas de todo Hong Kong. Más abajo tienes una lista de sus proyectos recientes, que además son lugares estupendos para meter unas canastas.