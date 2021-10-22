Por encima de las nubes: Canchas en azoteas de Hong Kong
Innovación
Un caso práctico sobre cómo el diseño innovador puede conectar generaciones, potenciar comunidades y ayudar a hacer que el deporte sea más inclusivo.
"Innovación a prueba" es una serie donde presentamos innovaciones sorprendentes del deporte, el bienestar y la capacitación.
Melody Siu se enfrentó a un pequeño dilema en el colegio: amaba la ciencia tanto como el arte. Al final, escogió ambos. “Es natural que, cuando imaginas un futuro [combinando] estas dos disciplinas, pienses en algo como la arquitectura”, dice sobre su trayectoria profesional.
Hoy en día, como diseñadora arquitectónica sénior en el One Bite Design Studio de Hong Kong, Melody combina arte y ciencia a diario. Por su escritorio pasa todo tipo de proyectos sobre espacio público, desde plácidas tiendas de té hasta bulliciosos vestíbulos de hoteles o canchas de baloncesto en la azotea de los muchos edificios de viviendas de la región.
Cada encargo tiene su propia lista de consideraciones únicas, así que la primera vez que Melody y el equipo aceptaron un rediseño de pistas de baloncesto, tuvieron que aprender sobre la marcha. Con cuatro proyectos de este tipo ya completados, han identificado algunas reglas básicas funcionales. Piensa en esto como un manual de diseño de pistas deportivas:
- Diseña para que dure. Cuando se trata de espacios públicos, la estética no importa si no hay longevidad. “Hay que elegir el color de base adecuado para la cancha, para que no se raye ni se marque fácilmente”, dice Melody.
- Usa el espacio limitado de forma eficiente. El baloncesto es tan popular en Hong Kong que a menudo hay que esperar hasta una hora para poder jugar. Cuantas más pistas se puedan diseñar para que quepan en el espacio de juego, más personas podrán jugar.
- Colabora con la comunidad. Para sacar el máximo partido, las pistas deportivas deben diseñarse según las especificaciones correctas. Como Melody y el equipo no eran expertos en baloncesto, buscaron colaboradores que sí lo fueran.
- Trabaja con lo que tienes. Renovar una estructura existente es un reto totalmente diferente a empezar desde cero. La resolución creativa de problemas y la aceptación de las restricciones se convierten en el quid de la cuestión.
En el vídeo de arriba descubrirás cómo un grupo de diseñadores, atletas y amantes del baloncesto trabajan en equipo para revitalizar canchas públicas de todo Hong Kong. Más abajo tienes una lista de sus proyectos recientes, que además son lugares estupendos para meter unas canastas.
Pista Kai Yip: el poder de la colaboración
Tanto dentro como fuera de la cancha, trabajar en equipo es sinónimo de victoria. Este primer proyecto de renovación reunió a Melody y a su equipo One Bite con colegas diseñadores de SLAB, una comunidad para amantes del baloncesto de Hong Kong. Juntos, se repartieron las responsabilidades y cumplieron eficientemente con su cometido. SLAB marcó el tono visual con gráficos y colores inspirados en el perfil nocturno de la ciudad y se encargó del diseño para la pista principal. Por su parte, One Bite plasmó esas marcas visuales en una cancha y añadió elementos prácticos al proyecto, como una cubierta para que se pueda seguir jugando durante la temporada de lluvias. El resultado es una obra de arte funcional que es mucho más que la suma de sus partes.
Pista Tsing Yi: orgullo local
“En Hong Kong, las pistas suelen ser rojas y verdes, muy típicas y monótonas”, cuenta Melody sobre el estilo de la gran mayoría de las zonas de juego públicas. Eso es lo que hace que la variedad de colores de Tsing Yi sea aún más sorprendente. Aunque se trata de una mejora relativamente sencilla y solo estética, también pretende impactar con su lenguaje de diseño hiperlocal: las formas se hacen eco de la topografía de la isla de Tsing Yi y la paleta está inspirada en un famoso pez de la zona. “Espero que los residentes tengan un sentimiento de identidad, propiedad e incluso orgullo”, dice Melody, reflexionando sobre cómo el diseño es visible desde las ventanas de los apartamentos de alrededor.
Pista Siu Hei: conexiones
Cuando el equipo de One Bite inspeccionó el espacio por primera vez, notó de que las instalaciones de dos niveles no solo estaban descuidadas, sino también desconectadas: había barreras entre las pistas superiores e inferiores. Lo primero que se planteó fue una transformación funcional, abriendo el espacio con una zona de gradas que permite a los usuarios circular libremente. A partir de ahí, el objetivo fue que el espacio fuera multiusos y multigeneracional. Como la pista se encuentra sobre viviendas en las que residen personas de todo tipo y edad, el equipo de diseño sacó el máximo provecho al espacio e incluyó un sendero para caminar, neumáticos a los que subirse, pistas de baloncesto e incluso una zona de “juego libre” diseñada para fomentar el movimiento creativo de los más pequeños. Para asegurarse de que las marcas de la pista fueran reglamentarias, Melody y el equipo se pusieron en contacto con una liga local, la Hong Kong Playground Association.
Pista Ming Tak: fomentar el deporte femenino
Conseguir tiempo para jugar en las ajetreadas canchas de baloncesto de Hong Kong es difícil para cualquiera, especialmente para las mujeres, a quienes no siempre se las acepta o se las toma en serio. El equipo de One Bite trabajó con socios de la comunidad para crear un espacio inclusivo en que atletas de cualquier género pudieran jugar y sentirse en casa. “El tema es 'las chicas primero'”, explica Melody sobre la estrategia creativa que su equipo siguió en Ming Tak. “Esperamos crear un espacio seguro para que cualquier atleta, especialmente las chicas, disfrute del deporte sin preocupaciones”. Estos valores se reflejan en el rediseño, que incluye un degradado de color que representa un espectro no binario de identidades de género y una llamativa “W” en el centro de una de las dos pistas, declarando que las mujeres, “Women” en inglés, tienen prioridad aquí.
¿Todo preparado para jugar? En el momento de redactar este artículo, las pistas públicas se han cerrado intermitentemente debido a la pandemia, pero aquí tenemos una visión a vista de pájaro del lugar en el que se encuentran estas cuatro pistas en Hong Kong, para que puedas buscarlas una vez que sea seguro usarlas.
¡Notición! Nike se ha asociado recientemente con organizaciones locales para reformar otra pista comunitaria en Hong Kong. Tiene pinta de ser un sitio maravilloso para jugar y está hecha con 20.000 pares de zapatillas usadas gracias al programa de reciclaje Nike Grind. Obtén más información sobre la pista de Grind de Shek Lei en Nike News.
Vídeo: Azsa West
Texto: Brinkley Fox
Fotografía: Victor Cheng