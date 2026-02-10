Jordan y Levi's colaboran para lanzar nuevas combinaciones de colores de las Air Jordan 3 y una colección de ropa

Jordan y Levi's se unen para lanzar nuevos modelos de las Air Jordan 3 y una colección de ropa
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La última colaboración de estas dos marcas icónicas rinde homenaje a sus notables aportaciones al mundo de la moda, el deporte y la cultura pop.
- La última colaboración entre Jordan y Levi's ofrece zapatillas y ropa que fusionan la cultura deportiva con el estilo urbano y rinden homenaje al legado de ambas marcas.
- La colaboración gira en torno a una reinterpretación de las Air Jordan 3, con cuatro combinaciones de colores únicas que celebran comunidades concretas y momentos históricos de la moda, el deporte y la cultura pop.
- La colección de ropa que acompaña al lanzamiento incluye nueve piezas llamativas (desde chaquetas hasta camisetas) con elementos de diseño únicos pensados para despertar nostalgia.
- La nueva colección Jordan x Levi's se lanzó el 24 de enero de 2026.
Jordan y Levi's se han unido para crear una nueva colección de ropa y zapatillas. Al fusionar deporte y estilo, la colaboración rinde homenaje a la historia compartida de ambas marcas, adoptada tanto por artistas como por atletas. Con un giro nostálgico a los diseños clásicos, incluidas las Air Jordan 3, la colección conecta la historia de Levi's como referente temprano del denim con el legado de la franquicia Jordan en el baloncesto y la moda urbana.
"Jordan y Levi's son mucho más que iconos de la moda y el deporte: son referentes culturales que han marcado el estándar de la creatividad y la autoexpresión", afirma Nico Fearn, GM de Energy de la franquicia Jordan.
La colección se centra en una reinterpretación de las Air Jordan 3 con varios diseños únicos que celebran comunidades específicas y momentos reconocibles de la historia de ambas marcas. Las cuatro combinaciones de colores son:
- Rigid: un llamativo diseño con paneles de denim añil de primera calidad y un reconocible estampado de elefante en negro sobre negro.
- Negro: un look monocromático compuesto por piel negra granulada, paneles de black denim y un talón bordado en black denim con la marca Nike Air, el primero de su tipo.
- Year of the Horse: un homenaje al calendario lunar, incorpora denim ecru rígido sin tratar y paneles premium con textura de pelo de poni.
- LA Exclusive: un diseño definido por piel granulada y detalles en blue denim.
"Reimaginar las Air Jordan 3, uno de los modelos de zapatillas más icónicos, desde la perspectiva de Levi’s nos permitió crear algo que celebra la profunda conexión de ambas marcas con múltiples subculturas", afirma Leo Gamboa, VP de Colaboraciones en Levi's.
La expectación en torno a la colección se generó en gran parte gracias a una campaña protagonizada por artistas y atletas de renombre con una conexión única con ambas marcas. Entre ellos se encuentran el cineasta Spike Lee, quien dio vida a la campaña "Button Your Fly" de Levi's a principios de los 90, consolidándola en la cultura popular, y el percusionista urbano Jay Wright, cuyo padre, Larry Wright, apareció en la campaña original.
La colección va más allá de las zapatillas e incluye nueve prendas versátiles y llamativas, entre ellas una camiseta que reinterpreta el gráfico original "Button Your Fly", fusionando sportswear y streetwear con elementos clásicos de ambas marcas y de la cultura deportiva.
Entre las chaquetas destaca la chaqueta universitaria Pinnacle Jordan x Levi's, una propuesta potente para quienes buscan un extra de estilo. Confeccionada en lana Melton, incorpora mangas de piel, un forro de satén acolchado y un parche de un vaquero montando un toro, un claro guiño al legado de Michael Jordan con los Chicago Bulls.
La propuesta se completa con una chaqueta corta en washed denim negro, con un corte cuadrado y un logotipo de Wings de gran tamaño en la parte posterior; una sobrecamisa en denim índigo lavado con detalles en pigskin y golden wheat de Levi's; y una acogedora cómoda sudadera con capucha y cremallera de tejido Fleece en lavado negro vintage, con una cremallera bidireccional y estampados que representan a ambas marcas.
La colección suma un vaquero baggy negro basado en el modelo Levi's 578 y un short denim muy amplio con pliegues marcados en lavado índigo.
La colección también incluye una gorra en denim con el bordado de Air Jordan, la etiqueta roja en el ala y detalles en antique brass de Nike Air, así como una camiseta de fútbol corta y cuadrada marcada por paneles rojos mate y brillantes en contraste y una etiqueta de la marca Nike x Levi's.
"Desde la confección en denim hasta la chaqueta universitaria que rinde homenaje al legado de MJ con los Bulls, cada pieza de esta colección representa la grandeza compartida que se entreteje tanto en Levi's como en Jordan, una grandeza que se ha abrazado durante generaciones", dice Gamboa.
Los cuatro diseños exclusivos de Jordan x Levi's Air Jordan 3 se estrenaron entre finales de enero y principios de febrero de 2026. La colección se lanzó con la combinación de colores Year of the Horse el 24 de enero de 2026 en China, antes de su lanzamiento en Japón y Corea el 30 de enero. Las combinaciones de colores Negro y Rigid y la colección completa de ropa se lanzaron exclusivamente en San Francisco el 5 de febrero para la Super Bowl LX, mientras que la combinación de colores LA Exclusive se lanzó el 13 de febrero durante el NBA All-Star Weekend en Los Ángeles.
La colección completa se lanzará en todo el mundo el 20 de febrero de 2026 en Levi.com, la aplicación Levi's, SNKRS y tiendas seleccionadas de Levi's y Jordan.