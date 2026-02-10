Jordan y Levi's colaboran para lanzar nuevas combinaciones de colores de las Air Jordan 3 y una colección de ropa

La colección va más allá de las zapatillas e incluye nueve prendas versátiles y llamativas, entre ellas una camiseta que reinterpreta el gráfico original "Button Your Fly", fusionando sportswear y streetwear con elementos clásicos de ambas marcas y de la cultura deportiva.

Entre las chaquetas destaca la chaqueta universitaria Pinnacle Jordan x Levi's, una propuesta potente para quienes buscan un extra de estilo. Confeccionada en lana Melton, incorpora mangas de piel, un forro de satén acolchado y un parche de un vaquero montando un toro, un claro guiño al legado de Michael Jordan con los Chicago Bulls.

La propuesta se completa con una chaqueta corta en washed denim negro, con un corte cuadrado y un logotipo de Wings de gran tamaño en la parte posterior; una sobrecamisa en denim índigo lavado con detalles en pigskin y golden wheat de Levi's; y una acogedora cómoda sudadera con capucha y cremallera de tejido Fleece en lavado negro vintage, con una cremallera bidireccional y estampados que representan a ambas marcas.

La colección suma un vaquero baggy negro basado en el modelo Levi's 578 y un short denim muy amplio con pliegues marcados en lavado índigo.

La colección también incluye una gorra en denim con el bordado de Air Jordan, la etiqueta roja en el ala y detalles en antique brass de Nike Air, así como una camiseta de fútbol corta y cuadrada marcada por paneles rojos mate y brillantes en contraste y una etiqueta de la marca Nike x Levi's.