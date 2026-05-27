Nike Air Works: zapatillas Air Max impresas en 3D de 8 ciudades del mundo

"Air Works busca celebrar el impacto cultural de Air Max e invitar a un grupo central de creativos de todo el mundo a imaginar cómo podría ser su futuro", explica Andy Caine, vicepresidente y director creativo de Nike Sportswear. "También es una oportunidad para profundizar en la historia, la innovación y la inspiración de las Air Max y para unir las perspectivas externas con las herramientas, el talento y las capacidades exclusivas de Nike para redefinir lo que significan las Air Max para esta generación".

Este grupo de diseñadores emergentes de Pekín, Londres, Los Ángeles, Nueva York, París, Shanghái, Seúl y Tokio aprenderá y trabajará directamente junto a los diseñadores de productos e ingenieros de Nike, recibirá asesoramiento y obtendrá apoyo personalizado. Se apoyarán en cuatro décadas de innovación de Air Max con el fin de dar forma a nuevas expresiones culturales de Air Max para las futuras generaciones de entusiastas de las zapatillas que tengan interés en lanzamientos culturales de edición limitada y para quienes sientan curiosidad por la tecnología de calzado Nike impreso en 3D.

El programa de tres días será una experiencia de inmersión en todo lo relacionado con Air Max, con una colaboración práctica entre diseñadores de diferentes países, mentores de la casa y colaboradores externos. Además, esta primera promoción de diseñadores de Air Works obtendrá nuevos conocimientos y perspectivas gracias a las visitas a las instalaciones de fabricación, los laboratorios de investigación y los estudios de diseño de Nike, incluidas las instalaciones de Air Manufacturing Innovation de Nike, el Nike Sport Research Lab, el Department of Nike Archives, el Blue Ribbon Studio y el Bowerman Footwear Lab.