Nike Air Works: zapatillas Air Max impresas en 3D de 8 ciudades del mundo
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El programa inaugural de mayo de 2026 reúne a ocho diseñadores de todo el mundo en Nike WHQ para crear unas zapatillas Air Max impresas en 3D de edición limitada. Esto es lo que debes saber sobre los próximos lanzamientos de Air Max antes del Air Max Day 2027.
- Air Works es un programa de investigación, desarrollo y diseño cuya primera edición tendrá lugar en mayo de 2026. Reunirá a diseñadores emergentes de ocho ciudades del mundo en la sede de Nike en Beaverton (Oregón, EE. UU.) para tres días de aprendizaje intensivo y asesoramiento junto a diseñadores e ingenieros de Nike.
- El objetivo de Air Works es aprovechar las cuatro décadas de Nike innovando con Air para contribuir a garantizar que el futuro de Nike Air sea una colaboración entre Nike experts y quienes usan las zapatillas.
- Cada diseñador desarrollará su propio modelo Air Max impreso en 3D en colaboración con Zellerfeld Shope Company. De esta manera, su personalidad y su estilo quedarán reflejados en su creación, al tiempo que rinden homenaje a su cultura y su comunidad.
- El programa culminará con el lanzamiento del diseño de Air Max de edición limitada de cada participante en Air Works. Esto les permite celebrar con su comunidad a lo largo del año, antes del Air Max Day 2027.
Desde 1978, con la introducción de la innovadora tecnología de amortiguación Air y el debut de las Nike Tailwind, los diseñadores han incorporado innovaciones en el icónico modelo Nike Air Max, ganando legiones de nuevos y fieles seguidores en todo el mundo.
Ahora, Nike ha desarrollado un nuevo y emocionante programa, Air Works, para inspirar la próxima generación de diseño e innovación de Air Max. El primer programa global de investigación, desarrollo y diseño de Air Max de Nike Sportswear, celebrado del 11 al 14 de mayo de 2026, reune a ocho diseñadores emergentes de ciudades de todo el mundo en el campus Philip H. Knight de Nike en Beaverton (Oregón, EE. UU.).
"Air Works busca celebrar el impacto cultural de Air Max e invitar a un grupo central de creativos de todo el mundo a imaginar cómo podría ser su futuro", explica Andy Caine, vicepresidente y director creativo de Nike Sportswear. "También es una oportunidad para profundizar en la historia, la innovación y la inspiración de las Air Max y para unir las perspectivas externas con las herramientas, el talento y las capacidades exclusivas de Nike para redefinir lo que significan las Air Max para esta generación".
Este grupo de diseñadores emergentes de Pekín, Londres, Los Ángeles, Nueva York, París, Shanghái, Seúl y Tokio aprenderá y trabajará directamente junto a los diseñadores de productos e ingenieros de Nike, recibirá asesoramiento y obtendrá apoyo personalizado. Se apoyarán en cuatro décadas de innovación de Air Max con el fin de dar forma a nuevas expresiones culturales de Air Max para las futuras generaciones de entusiastas de las zapatillas que tengan interés en lanzamientos culturales de edición limitada y para quienes sientan curiosidad por la tecnología de calzado Nike impreso en 3D.
El programa de tres días será una experiencia de inmersión en todo lo relacionado con Air Max, con una colaboración práctica entre diseñadores de diferentes países, mentores de la casa y colaboradores externos. Además, esta primera promoción de diseñadores de Air Works obtendrá nuevos conocimientos y perspectivas gracias a las visitas a las instalaciones de fabricación, los laboratorios de investigación y los estudios de diseño de Nike, incluidas las instalaciones de Air Manufacturing Innovation de Nike, el Nike Sport Research Lab, el Department of Nike Archives, el Blue Ribbon Studio y el Bowerman Footwear Lab.
A partir de ahí, los diseñadores aplicarán los conocimientos adquiridos para crear estilos únicos de Air Max impresos en 3D, en colaboración con Zellerfeld, que reflejen su estilo y personalidad propios, al tiempo que rinden homenaje a sus comunidades alrededor del mundo.
Después del encuentro de tres días, llegará la verdadera culminación del programa Air Works. Cada diseñador lanzará su propia versión de edición limitada de su zapatilla, pensada para amigos y familiares, como una forma de celebración dentro de su comunidad local a lo largo del próximo año, de cara al Air Max Day 2027, el evento anual de Nike en el que se presentan los nuevos modelos de Air Max y vuelven las combinaciones de colores más queridas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Nike Air Works?
Air Works es el primer programa global de investigación, desarrollo y diseño de Air Max de Nike Sportswear. Reúne a ocho diseñadores emergentes de todo el mundo en la sede de Nike para tres días de aprendizaje y asesoramiento junto a diseñadores e ingenieros de Nike.
¿Cuándo se celebra Nike Air Works?
El programa tiene lugar del 11 al 14 de mayo de 2026 y las zapatillas se irán lanzando a lo largo del año, antes de marzo de 2027 (Air Max Day).
¿Se pueden comprar las zapatillas Nike Air Works?
Las zapatillas se lanzan en una edición limitada para familiares y amigos de las comunidades de los diseñadores.