Muévete con confianza y control con las Luka 5 de la marca Jordan

"Trabajar con la franquicia Jordan en las Luka 5 consistió en crear algo que se adaptara a mi juego y que siguiera evolucionando conmigo", dice Luka. "La tecnología Zoom Strobel de longitud completa y la ISOband me dan ese impulso y control adicionales para poder atacar desde cualquier punto de la cancha. Cada vez que me las pongo, sé que estoy listo para jugar".

Las nuevas tecnologías de las Luka 5 se combinan con un aspecto y una sensación familiares para ofrecer una evolución emocionante.

Al igual que los modelos anteriores, las Luka 5 mantienen esa sensación familiar en la cancha, la capacidad de desaceleración y la agilidad para cambiar de dirección. Con su perfil bajo, las Jordan Luka 5 acercan aún más el pie a la pista, mientras que el patrón de tracción con diseño de espiga de longitud completa con goma HART ayuda a realizar paradas rápidas y repentinas.