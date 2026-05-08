Muévete con confianza y control con las Luka 5 de la marca Jordan

Presentamos las Luka 5: muévete con confianza y control
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Las Jordan Luka 5 incorporan varias mejoras inteligentes que ofrecen una mayor propulsión y estabilidad, además de una sensación más cercana a la cancha.
- Las Luka 5 de la franquicia Jordan, las nuevas zapatillas exclusivas de Luka Dončić, están diseñadas para cambios de dirección rápidos y ataques por sorpresa.
- Flexibles pero estables, las Luka 5 proporcionan el equilibrio y el control necesarios para el paso atrás característico de la estrella.
- Las Luka 5 incluyen una unidad Zoom Strobel completa para ofrecer una mayor reactividad y una ISOband para un mayor control.
- Las Luka 5 estarán disponibles a partir del 8 de enero de 2026 en Jordan.com y en tiendas seleccionadas.
La franquicia Jordan lanza las Luka 5 para atletas que se atreven a hacer su propio paso atrás como el de Luka Dončić. La última versión son las mismas Luka que tanto gustaron a su afición, pero con mejoras clave que ayudan a imitar los movimientos icónicos de la estrella.
Estos movimientos se basan en varias tecnologías incorporadas. Entre ellas, la primera Zoom Strobel de longitud completa de la línea Luka para impulsar el pie hacia delante con mayor potencia. Una ISOband que parece estar perfectamente integrada en las zapatillas aporta una mayor estabilidad y control, al tiempo que permite realizar impulsos desde múltiples ángulos, y la mediasuela ultrasuave de espuma Cushlon 3.0 te hará sentir como si estuvieras caminando sobre las nubes.
"Trabajar con la franquicia Jordan en las Luka 5 consistió en crear algo que se adaptara a mi juego y que siguiera evolucionando conmigo", dice Luka. "La tecnología Zoom Strobel de longitud completa y la ISOband me dan ese impulso y control adicionales para poder atacar desde cualquier punto de la cancha. Cada vez que me las pongo, sé que estoy listo para jugar".
Las nuevas tecnologías de las Luka 5 se combinan con un aspecto y una sensación familiares para ofrecer una evolución emocionante.
Al igual que los modelos anteriores, las Luka 5 mantienen esa sensación familiar en la cancha, la capacidad de desaceleración y la agilidad para cambiar de dirección. Con su perfil bajo, las Jordan Luka 5 acercan aún más el pie a la pista, mientras que el patrón de tracción con diseño de espiga de longitud completa con goma HART ayuda a realizar paradas rápidas y repentinas.
El nuevo modelo también incorpora la ISOplate de la franquicia Jordan, una tecnología característica de la línea Luka, diseñada específicamente para ofrecer una estabilidad excepcional y una rigidez torsional que mantiene los pies bien sujetos. Cuando se combinan con la ISOplate característica de la línea, las nuevas tecnologías aportan una sensación de control de 360 grados, lo que convierte a las Luka 5 en la opción deal para hacer cambios de dirección rápidos e inesperados en múltiples direcciones.
En cuanto al estilo, las Luka 5 se lanzan en la combinación de colores venom, con un llamativo illusion green y toques de negro. Se espera que pronto aparezcan otros looks característicos que hagan referencia al juego de la estrella de los L.A. Lakers.
Las Jordan Brand Luka 5 estarán disponibles en Jordan.com y en tiendas seleccionadas a partir del 8 de enero de 2026.