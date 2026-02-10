Las Air Jordan 6 Infrared son pura nostalgia

Air Jordan 6 Infrared: un viaje directo al pasado
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Las Air Jordan 6 Infrared se inspiran en un modelo inédito de hace más de 30 años.
Treinta y cinco años después de su debut en 1991, las Air Jordan 6 Infrared regresaron con un toque único para San Valentín de 2026.
Las Air Jordan 6 Infrared "Salesman" no son un lanzamiento cualquiera. El modelo "Salesman" nace a partir de un prototipo de 1999 que nunca llegó al público, hasta su lanzamiento en 2026.
Quienes siguen el baloncesto saben que las Air Jordan 6 Infrared ganaron popularidad cuando Michael Jordan las llevó durante los playoffs de 1991, año en el que logró su primer campeonato.
Terrance Harvey, experto en zapatillas de la franquicia Jordan, afirma que desde que Michael Jordan llevó este modelo en 1991, las Air Jordan 6 Infrared han "representado la grandeza".
"Son la pieza central de la colección Infrared", afirma Harvey. "Este icono reinventado nace para motivar a ir siempre un paso más allá".
Las AJ6 Infrared, obra original de Tinker Hatfield, han contado con distintas ediciones desde su primer relanzamiento en 2000.
Sin embargo, una versión se mantuvo en secreto durante casi tres décadas: una muestra de las Infrared que apareció en un catálogo de 1999 antes de retirarse de producción. El rasgo distintivo de esta versión era cómo se aplicaba el tono infrared. A diferencia de otros modelos, el llamativo color infrared se extendía por gran parte de la mediasuela en lugar de limitarse al talón y a la puntera.
Las Air Jordan 6 Infrared "Salesman", que se lanzaron por primera vez en la primavera de 2026, dieron vida a ese modelo.
El color infrared de las "Salesman" se desarrolló estudiando conjuntamente modelos originales de 1991 y 2000. Las "Salesman" son también las AJ6 sin colaboración que más fielmente reproducen el modelo usado por Michael Jordan en aquel partido icónico de 1991.
Esto se logró reconstruyendo la forma de la puntera para acercarla al modelo que MJ llevaba en pista. La lengüeta de las "Salesman" también se elevaron 2 mm para replicar mejor las AJ6 que llevó MJ.
Las Air Jordan 6 Infrared "Salesman" aluden de forma sutil al prototipo de 1999 incorporando el texto original de la muestra en el interior de la zona del tobillo. Las "Salesman" incluyen además una etiqueta de fábrica y un embalaje que imita el utilizado en las muestras durante las revisiones internas. Por lo general, las zapatillas que se empaquetan de esta manera se utilizan para venderlas a los distribuidores. Es poco habitual ver un producto final presentado así, por lo que este detalle rinde homenaje a su origen como muestra nunca lanzada.
Las Air Jordan 6 Infrared "Salesman" no son un lanzamiento cualquiera. Son unas Air Jordan perdidas durante años que, por fin, reciben el reconocimiento que merecen dentro y fuera de la pista.
Las Jordan AJ6 Infrared "Salesman" se lanzaron el 14 de febrero de 2026 en Nike.com y en distribuidores seleccionados.