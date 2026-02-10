Las Air Jordan 6 Infrared son pura nostalgia

Las Air Jordan 6 Infrared "Salesman" aluden de forma sutil al prototipo de 1999 incorporando el texto original de la muestra en el interior de la zona del tobillo. Las "Salesman" incluyen además una etiqueta de fábrica y un embalaje que imita el utilizado en las muestras durante las revisiones internas. Por lo general, las zapatillas que se empaquetan de esta manera se utilizan para venderlas a los distribuidores. Es poco habitual ver un producto final presentado así, por lo que este detalle rinde homenaje a su origen como muestra nunca lanzada.

Las Air Jordan 6 Infrared "Salesman" no son un lanzamiento cualquiera. Son unas Air Jordan perdidas durante años que, por fin, reciben el reconocimiento que merecen dentro y fuera de la pista.



Las Jordan AJ6 Infrared "Salesman" se lanzaron el 14 de febrero de 2026 en Nike.com y en distribuidores seleccionados.