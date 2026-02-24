JuJu Watkins acaba de lanzar sus primeras zapatillas Nike en colaboración con LeBron James

JuJu trabajó con los diseñadores de Nike Basketball para crear unas zapatillas que reflejen sus gustos y que, al mismo tiempo, se centren en la comodidad, la amortiguación y la durabilidad para apoyar a los atletas. Las zapatillas están diseñadas para la cancha, con características especializadas para apoyar todos los elementos del juego por los que JuJu es conocida.

Estas zapatillas cuentan con una mediasuela de espuma Nike React de longitud completa para una sensación suave y reactiva con un gran retorno de energía. Esa reactividad está diseñada para ayudar a los usuarios a realizar cortes rápidos en la cancha. Las zapatillas también cuentan con unidades Nike Air Zoom en el antepié para un rebote adicional, tanto si manejas la pelota como si haces movimientos para conseguirla.

El diseño destaca el estilo único de JuJu y su atención al detalle con un exclusivo Swoosh tipo joya, cordones gruesos de 16 mm y un patrón floral acolchado en el interior de la zona del tobillo y la lengüeta. La parte posterior de la lengüeta también lleva un garabato con el texto "By JuJu".

Las zapatillas se estrenan con la combinación de colores silver lining, una atrevida mezcla de tonos metálicos que atrapan la luz, por lo que no pasarán desapercibidas cuando corras por la cancha. Pronto habrá más combinaciones de colores que rindan homenaje al barrio de JuJu en Los Ángeles, Watts, y a su nuevo hogar en la Universidad del Sur de California.

LeBron considera a JuJu una "gran embajadora del juego actual" y añade que "estas zapatillas le dan una herramienta más para trazar su propio camino dentro y fuera de la cancha".

Las LeBron NXXT Gen by JuJu estarán disponibles en la combinación de colores silver lining en verano de 2026 en nike.com y en tiendas seleccionadas.