JuJu Watkins acaba de lanzar sus primeras zapatillas Nike en colaboración con LeBron James

JuJu Watkins acaba de lanzar su primera colaboración con LeBron James para unas zapatillas Nike
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Estas son las primeras LeBron NXXT Gen con el sello personal de la jugadora.
- Las LeBron NXXT Gen de JuJu son una colaboración entre la sensación del baloncesto JuJu Watkins y la leyenda LeBron James.
- Las zapatillas se han diseñado para ofrecer comodidad y durabilidad, con características reactivas para soportar cortes rápidos en la cancha.
- Las LeBron NXXT Gen by JuJu presentan la llamativa combinación de colores silver lining.
- Las zapatillas estarán disponibles en verano de 2026 en nike.com y en tiendas seleccionadas.
No es ningún secreto que JuJu Watkins es un fenómeno del baloncesto. Comenzó su carrera universitaria como la estudiante de primer año con la mayor puntuación de la historia del país, y desde entonces no ha parado. La primera ganadora del All-American y del trofeo Naismith ahora suma un nuevo logro a su colección: es la primera atleta que participa en el diseño de unas zapatillas de baloncesto dentro de la plataforma NXXT Gen de LeBron James.
Las LeBron NXXT Gen by JuJu se basan en la experiencia de la estrella de la USC en la cancha, con toques exclusivos que muestran su estilo único y rinden homenaje a su historia. "Trabajar con LeBron para participar en el diseño de unas zapatillas por primera vez es una locura", dice JuJu. "Están hechas para mi juego, mi historia. Diseñar algo para compartirlo con la próxima generación de jugadores de baloncesto lo es todo para mí". JuJu también comentó en Instagram que se siente "más que bendecida" por esta colaboración.
JuJu trabajó con los diseñadores de Nike Basketball para crear unas zapatillas que reflejen sus gustos y que, al mismo tiempo, se centren en la comodidad, la amortiguación y la durabilidad para apoyar a los atletas. Las zapatillas están diseñadas para la cancha, con características especializadas para apoyar todos los elementos del juego por los que JuJu es conocida.
Estas zapatillas cuentan con una mediasuela de espuma Nike React de longitud completa para una sensación suave y reactiva con un gran retorno de energía. Esa reactividad está diseñada para ayudar a los usuarios a realizar cortes rápidos en la cancha. Las zapatillas también cuentan con unidades Nike Air Zoom en el antepié para un rebote adicional, tanto si manejas la pelota como si haces movimientos para conseguirla.
El diseño destaca el estilo único de JuJu y su atención al detalle con un exclusivo Swoosh tipo joya, cordones gruesos de 16 mm y un patrón floral acolchado en el interior de la zona del tobillo y la lengüeta. La parte posterior de la lengüeta también lleva un garabato con el texto "By JuJu".
Las zapatillas se estrenan con la combinación de colores silver lining, una atrevida mezcla de tonos metálicos que atrapan la luz, por lo que no pasarán desapercibidas cuando corras por la cancha. Pronto habrá más combinaciones de colores que rindan homenaje al barrio de JuJu en Los Ángeles, Watts, y a su nuevo hogar en la Universidad del Sur de California.
LeBron considera a JuJu una "gran embajadora del juego actual" y añade que "estas zapatillas le dan una herramienta más para trazar su propio camino dentro y fuera de la cancha".
Las LeBron NXXT Gen by JuJu estarán disponibles en la combinación de colores silver lining en verano de 2026 en nike.com y en tiendas seleccionadas.
Preguntas frecuentes sobre las LeBron NXXT Gen by JuJu
¿Cuál es la fecha de lanzamiento de las LeBron NXXT Gen by JuJu?
Las LeBron NXXT Gen by JuJu se lanzarán en verano de 2026 en nike.com y en tiendas seleccionadas.
¿Las LeBron NXXT Gen by JuJu son zapatillas de baloncesto?
Sí. Las LeBron NXXT Gen by JuJu están diseñadas para jugar en la cancha. Las zapatillas cuentan con elementos que proporcionan retorno de energía, rebote y reactividad para mejorar tu juego.
¿Juju Watkins creó las LeBron NXXT Gen by JuJu?
Sí. JuJu Watkins creó las LeBron NXXT Gen by JuJu en colaboración con LeBron James y los diseñadores de Nike Basketball. Las zapatillas presentan detalles únicos como un Swoosh tipo joya, cordones gruesos y un patrón floral interior.